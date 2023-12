IU El Ejido pide que el dinero para toldos se use para árboles en el Parque de las Familias

El mismo día que se inauguró el Parque de las Familias en El Ejido, el pasado 5 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la concesión de subvenciones “para la realización de proyectos innovadores para la adaptación al cambio climático” recibiendo el Ayuntamiento de El Ejido 180.000 euros para la colocación de elementos de sombra artificial en el Parque de las Familias y así atenuar el efecto isla de calor, “cuando algo realmente innovador para el PP almeriense y de eficacia probada para la lucha contra el cambio climático hubiera sido que plantaran árboles, una zona verde de verdad, con menos hormigón y más vida, no las zonas toldadas que nos quieren hacer pasar por parques” han expresado desde Izquierda Unida El Ejido.

“Se han gastado más de cinco millones de euros y recién inaugurado, con las quejas de los vecinos y vecinas, se han dado cuenta que los poquísimos árboles que hay para la extensión del parque están en las orillas, de forma que las que se supone que serían las zonas de juegos de los más pequeños se convertirán en unos meses en sartenes porque no hay un solo árbol que dé sombra, por lo que ha tenido que salir Fernández-Pacheco a su auxilio con una subvención de concurrencia no nominativa, es decir, a dedo, para salvar la situación y de paso hacer propaganda” ha señalado Miguel Vera, coordinador de la Asamblea de Izquierda Unida en El Ejido.

Según ha afirmado Vera “la emergencia climática no nos deja margen para que Góngora y sus compañeros de partido en el PP aprendan sobre sostenibilidad, y no aprenden porque como hemos visto en sus políticas se trata de negacionistas con una visión muy a corto plazo” sin olvidar que “la crisis climática afectará de lleno a una zona como la nuestra, tan dependiente de la agricultura y tan árida, con una previsión de pérdidas para el campo almeriense de 1.280 millones de euros, por lo que es necesario que los ayuntamientos del Poniente, empezando por El Ejido, se pongan a ello con la seriedad y el rigor que se merece y no perdiendo ni una sola oportunidad para poder frenar el calentamiento global”.