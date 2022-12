Ciudadanos El Ejido exige el cese inmediato del presidente de la Junta Local de San Agustín

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento del El Ejido, Verónica Gómez, ha demandado al alcalde el “cese inmediato” del presidente de la Junta Local de San Agustín argumentando que “ha estado ocho meses sin convocar sesión de la Junta Local, saltándose la Ley que señala obligatorio, como mínimo, un pleno cada dos meses”.

Según ha criticado Gómez durante la sesión plenaria del Consistorio murgitano: “es una barbaridad que haya un núcleo en este municipio en el que se tarde ocho meses en convocar un pleno de Junta Local”. A juicio de la portavoz liberal: “Más dejadez, más incumplimiento legal es imposible”.

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos han recordado que después de registrar un escrito en el Ayuntamiento el día 1 de noviembre, la Junta Local fue convocada. Una reunión donde la portavoz liberal insistió en que “el presidente pusiera su cargo a disposición del alcalde tras asegurar que no se habían realizado estas Juntas Locales por no tener tiempo al estar muy ocupado con su otro trabajo”. En este sentido, Gómez ha hecho hincapié en la idea de que “si no tienen tiempo para hacer frente a sus responsabilidades, que deje su cargo o que le cese el alcalde que es quien tiene una responsabilidad política al respecto”.

En palabras de Gómez: “Hay mucha gente que puede trabajar por San Agustín en todos los partidos políticos y dedicar su tiempo y su trabajo a mejorar su pueblo y lo que aquí está pasando es inadmisible y muy grave”. La portavoz liberal ha recordado que tras hablar con los vecinos durante una visita realizada hace unos días, “nos dijeron que no están dispuestos a seguir aguantando esto, es un núcleo con muchos problemas y dejadez que no puede consentir sentirse abandonado también por el presidente de su Junta Local, quien debería estar ahí para velar de manera inmediata por los intereses de los ciudadanos”.

Asimismo, ha insistido en que “los problemas del pueblo hay que solucionarlos de manera inmediata, y no cada ocho meses, lo cual es una vergüenza inaceptable”. Para concluir Gómez ha denunciado que “el alcalde de El Ejido está tapando esta dejadez, permitiéndolo en lugar de estar pendiente de lo que pasa en los pueblos del municipio así como de solucionar los problemas reales de los vecinos de todos los pueblos por igual”.