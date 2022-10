Videntes naturales: ¿Hacen los videntes naturales videncia gratis?

Consulta con videntes naturales todas las preguntas que necesites. La videncia natural es un don que Carlota Soria, sabe utilizar muy bien, para ayudar a las personas a cumplir sus sueños. Una de las principales barreras que inconscientemente se pone la gente es provocada por compararse con los demás. Recuerda, que cada uno avanza a su ritmo y si lo haces más lento que otros, no debes sentirte mal. Eso puede ser una señal de que estás haciendo algo más complejo que otras personas. Y, aunque en este momento no lo notes, eso te llevará hasta lo más alto.

La intolerancia es provocada por el miedo y la ignorancia, por eso, es importante deshacerse de los sentimientos negativos. Cuando aprendes a tolerar los pensamientos y acciones de los demás, logras obtener una vida predominada por la paz y la tranquilidad. Tolerar no se trata de hacer juicios sobre los fracasos que has tenido. Simplemente, consiste en reconocer los errores y así, aprender que para ganar primero necesitas perder.

Aprende todo sobre la tolerancia en CHATESOTERICO.COM al hablar en línea con los mejores videntes naturales sin gabinete.

Es importante que aprendas a diferenciar entre tolerar y aguantar porque la tranquilidad de tu vida depende fuertemente de eso. Cuando sólo aguantas lo que los demás piensan o hacen, te llenas de incomodidades que terminan por convertirse en rencores y frustraciones. En cambio, si aprendes a tolerar, comprenderás que tu proyecto de vida tiene más sentido, cuando aceptas y aprendes de las cosas que no salen bien.

Carlota Soria: “la videncia natural, te enseñará que una persona tolerante es semejante a un árbol lleno de frutos, porque incluso cuando es atacado, el árbol responde, obsequiándole sus frutas”

La clarividenteCarlota Soria, te indica que debes fortalecer tu espíritu por medio de la videncia natural, para afrontar las dificultades que se te presenten. Necesitas determinar qué es lo que no toleras y alejarte de eso, porque te lastima y te hace daño. Por supuesto, esa debe ser una conducta temporal, mientras aprendes a convertirte en una persona tolerante.

Según Luna Vila, Esmeralda Llanos y Omitie, tolerar se trata de aprender a calmar los ánimos que tienes hacia algo o alguien. De esa manera, en el momento que algo te llegue a ofender, podrás controlar tus impulsos. También, consiste en utilizar el escudo protector de la compresión, para que puedas permanecer íntegro, feliz y sin sentir amenazas por nada ni nadie.

En este sentido, la videncia natural te ayudará a desarrollar el autoconocimiento. De ese modo, podrás descubrir qué cosas te afectan realmente. Del mismo modo, aprenderás a controlar tus impulsos, para adaptarte a las circunstancias.

La videncia natural, te recomienda empezar a practicar ejercicios espirituales, para transformarte en una persona tolerante

Es necesario que reflexiones sobre el daño que les produces a los demás con tu intolerancia. Si consigues controlar tu temperamento, llegarás a ser grande en la vida, porque tu convivencia con los demás, mejorará significativamente. En efecto, hallarás paz interior y eso, te permitirá ver con total claridad las oportunidades que se te presentan. Carlota Soria, te recuerda que cada uno tiene su razón para ser, pensar y actuar como lo hace y tú tienes que tolerarlo. Del mismo modo, que muchas personas te juzgan sin conocer los motivos de tu personalidad, seguramente tú lo haces con muchos de los que te rodean.

Por ese motivo, la comunicación es importante. Desde luego, que es difícil percatarse de los errores que se comenten a diario. Pero, si mantienes una buena relación con las personas que forman parte de tu entorno, ellos te podrán indicar tus errores y debilidades, para que los corrijas y te conviertas en una persona más fuerte.

En este sentido, la pitonisa Carlota Soria, te recomienda practicar la meditación, para que puedas conectarte con tu interior. De esa manera, podrás analizar profundamente lo que haces a diario y eso, te ayudará a despertar y poner en práctica comportamientos constructivos.

Ponle, amor a todo lo que haces ¡La clarividencia nata te ayuda a activar el amor en tu vida a través de, la responsabilidad!

Una cosa es la apariencia y otra muy distinta es la realidad propia. Si intentas aparentar ser una persona responsable y apasionada y resulta que a través de, tus actos, demuestras que no lo eres, las consecuencias siempre son terribles. Además, esto implica de un desgaste mental y energético inmenso.

Últimamente, las personas no asumen con seriedad los compromisos y eso ha tenido efectos grandes en la humanidad. Muchos siguen creyendo que la vida es color de rosa y la realidad es muy distinta. La vida no es justa y sólo aprenderás a vivir con eso y a superarlo, con la ayuda de la videncia natural.

Las personas que necesitan justificar sus incapacidades suelen asumir exceso de responsabilidades. De ese modo, cuando algo les sale mal, se justifican diciendo “era demasiado para mí sólo”, “nadie me ayudó y por eso fracasé”.

Un buen proyecto de vida dirigido de forma responsable consiste en saber seleccionar la cantidad y calidad de las responsabilidades. De esa manera, no sentirás sobrecarga y podrás hacer las cosas con amor. Recuerda que para triunfar, no necesitas convertirte en una persona que impresione a los demás. El triunfo no se trata de volverte sobrehumano. Por el contrario, el éxito se consigue cuando eres capaz de reconocer tus alcances y encontrar la manera responsable de alcanzar tus metas.

Carlota Soria, te enseñará con sus servicios sin gabinete a descubrir las personas que te brindan su lealtad

Seguramente, has escuchado muchas veces acerca de la lealtad que tienen los perros. Lamentablemente, muy poco se escucha sobre la lealtad que ofrecen los humanos. La lealtad es un valor muy profundo que es visto como un compromiso personal, con la verdad. En este sentido, la lealtad es la mejor expresión de libertad que existe.

“Si eres leal con los demás, también, serás leal contigo mismo. En efecto, serás incapaz de mentirte a ti mismo y te comportarás coherentemente con lo que piensas”

Carlota Soria

Ser leal no es lo mismo que ser servicial y muchas personas confunden eso. Aquel que es servil está motivado por intereses superficiales o económicos y tarde o temprano, terminarán por traicionarte. Por fortuna, Carlota Soria y la videncia natural, te pueden ayudar a reconocer por medio del tarot a las personas falsas que te rodean.

La persona servil, no le da importancia a sus propios sentimientos y lo que más le importa es recibir un beneficio material. Este tipo de individuos suele tener una autoestima muy baja y por eso, se enfocan en creer que pueden hacer felices a los demás. El detalle está en que siempre terminan traicionando y haciendo daño.

Con las videntes naturales, podrás bendecir tu dinero, para que sea duradero y se multiplique ¡Carlota Soria, te dice la verdad sobre el dinero mal habido!

Cuando eres correcto y te comportas adecuadamente, siempre te ira bien en la vida. Por el contrario, si eres deshonesto y te portas mal, del mismo modo, te irá muy mal. El dinero mal habido es maldito y así mismo desaparece con rapidez. Recuerda, que tú cosechas lo que siembras y en algún momento, la vida te pasa factura. Portarse bien es la mejor oración, porque si te portas bien, podrás notar cómo te ira bien en la vida.

La confiable vidente natural Carlota Soria, te recuerda que cada acto de deslealtad es una traición. Y, cada traición, por pequeña que parezca, se convierte en un daño que se le hace a alguien y eso regresa a ti multiplicado. Las personas desleales son profesionales, atando a los demás y creando un lazo de dependencia que es muy destructivo. Afortunadamente, el don de videncia natural que tiene Carlota Soria puede detectar fácilmente a este tipo de personas.

Es importante que le pidas a una vidente natural que bendiga tu dinero, para que la envidia ajena no lo haga desaparecer. Al proteger tus bienes materiales, también, estarás protegiendo la estabilidad de tu futuro.

No olvides ingresar a CHATESOTERICO.COM para hablar en línea con las pitonisas y alcanzar el éxito

Descubre quiénes son los falsos amigos que conforman tu círculo de amistad, con estos consejos de Carlota Soria

Es importante que, al momento de calificar tus amistades, dejes de un lado los sentimientos que tienes hacia esas personas. Debes tratar de ser lo más imparcial posible, para que tus criterios puedan ser reales. A continuación, encontrarás una pequeña lista con las características que tienen los amigos falsos. Conecta con videntes naturales sin gabinete para salir de dudas.

No reconocen sus errores.

Juzgan tus decisiones.

Hacen que te sientas inútil.

Para ellos es imposible aceptar un “no” por respuesta.

No se alegran por tus logros.

En lugar de defenderte, apoyan a los que te hacen daño.

Se ausentan en los tiempos difíciles.

Cambian de personalidad según su compañía.

Hacen todo lo posible para ganar tu confianza y usar tus debilidades para traicionarte.

Si aún no controlas completamente tus sentimientos y resulta complicado para ti determinar quiénes son tus verdaderos amigos, no dudes en contactar a Carlota Soria. Esta pitonisa, puede decirte la verdad acerca de las personas que te rodean. Ella puede utilizar el tarot o cualquier tipo de oráculo, para conocer las verdaderas intenciones de aquellos que se hacen llamar tus amigos.

