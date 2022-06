Una solución a la falta de aparcamiento en el centro de El Ejido

El secretario general y concejal socialista ejidense, José Miguel Alarcón, insiste al Gobierno local en que “todas las ciudades tienen ya su zona azul y diferentes fórmulas para aparcar”, por lo que le exige que “se lo tome en serio” y dé respuesta a un problema que afecta gravemente a visitantes y comercios

Desde el PSOE de El Ejido llevan años denunciando la auténtica odisea que supone aparcar en Ejido Centro, ante la falta de aparcamientos especialmente agravada tras las obras de remodelación realizadas con fondos europeos, que han acabado con las escasas plazas existentes. Por ello, una vez más, el concejal y secretario general del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón, ha denunciado esta situación ante el Pleno, y ha instado al alcalde del PP a que “sea valiente” y dé respuesta a un problema que afecta gravemente a visitantes y comercios.

En este sentido, Alarcón ha reprochado al Gobierno local que “todas las ciudades tienen ya su zona azul y sus diferentes fórmulas para poder ir al centro y aparcar el vehículo”. Por tanto, como ha interpelado el socialista al alcalde del PP, “pido que se lo tome usted en serio porque debemos dar una respuesta al problema que tenemos”.

Y es que como ha subrayado Alarcón, “esta situación revierte en el comercio, que ya de por sí está muy tocado, pero al que el hecho de no poder aparcar agrava su problema”. Para el concejal socialista, no es de recibo que “cualquier persona que venga a gestionar algo no disponga de espacio para aparcar”.

Así las cosas, el secretario general del PSOE de El Ejido invita al alcalde del PP a que no demore más en el tiempo la puesta en marcha de soluciones efectivas y reales que de verdad solucionen la falta de aparcamiento que sufre el centro de la ciudad, y por cuya inacción sufren sus consecuencias residentes, visitantes y comerciantes.