La falta de comedor escolar en los centros educativos de Cuevas está creando verdaderos dramas para las familias, denuncia el PSOE

El curso escolar ha comenzado en Cuevas del Almanzora con verdaderos quebraderos de cabeza para las familias gracias a la desidia y el poco interés que tiene la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla por solventar los problemas reales de la comunidad educativa en los centros públicos.

No hay comedores escolares y no se sabe ni cómo ni cuándo volverán. Los padres y madres no han recibido ni siquiera una respuesta a sus quejas sobre el asunto.

Por eso, desde el PSOE de Cuevas del Almanzora exigimos a la delegación de Educación de la Junta de Andalucía la solución inmediata del problema que está creando la falta de comedor escolar en los centros educativos del municipio.

El curso ha comenzado con la falta de este servicio que está suponiendo muchos inconvenientes graves a las familias y a los propios niños y niñas del pueblo.

Por una parte, hay escolares que necesitan el comedor porque les garantiza la alimentación necesaria, y por otro lado, las familias están desesperadas porque necesitan este servicio ya que no pueden atender a sus hijos e hijas en la hora de la comida, con el grave perjuicio que les está ocasionando su falta para la conciliación familiar y laboral.

Lo más preocupante de todo es que, además, no hay previsión de cuándo podrá haber comedor escolar.

Por ello, desde el PSOE cuevano solicitamos que el delegado de Educación resuelva urgentemente la situación, porque debe ser una prioridad la de garantizar un servicio imprescindible para la comunidad educativa y para los cuevanos y cuevanas.

Además, le pedimos al responsable de la delegación de la Junta que responda a los escritos y a las demandas que ya le han hecho llegar tanto los centros educativos como las asociaciones de padres y madres.

No queremos pensar que, para la Junta de Andalucía del PP no sean importantes tantas familias trabajadoras y/o vulnerables. No queremos pensar que, incluso, se estén planteando peligrosas alternativas que se han puesto en marcha en comunidades gobernadas por el Partido Popular, que apuestan por un servicio privatizado, cuyo resultado ya lo hemos visto y ya lo han sufrido familias de esas comunidades, decisiones que solo han traído el enriquecimiento de unos pocos a costa de la salud, la educación y el bienestar social de la mayoría de la población.

Desde el PSOE, las familias de Cuevas del Almanzora tienen todo nuestro apoyo y estamos a su lado para evitar que se eliminen o se devalúen los servicios públicos que hemos tenido en años anteriores, y por eso, vamos a seguir exigiendo urgentemente que se ponga en marcha el ¡¡comedor escolar!!