El PSOE muestra su respeto por la decisión del alcalde del PP de dejar su cargo por motivos de salud

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vera ha mostrado su más profundo y sincero respeto ante la decisión del alcalde del PP, José Carmelo Jorge Blanco, de abandonar su cargo por motivos de salud; una noticia que dio a conocer en el transcurso del pleno municipal celebrado ayer, lo que ha provocado, igualmente, la “sorpresa” en las filas socialistas a la que se añade el hecho de que continúe como concejal de la corporación sin ocupación alguna.

Con la habitual y sincera cordialidad que ha caracterizado las relaciones de ambos grupos políticos en este mandato municipal, el portavoz socialista, Martín Gerez, ha trasladado al alcalde, en su nombre y en el del grupo, que lamenta las causas por las que deja de ser alcalde y, sobre todo, “que se produzca en estos momentos de finales del mandato”. “Sobre todo, le deseamos su pronta recuperación y del mejor futuro personal y familiar”, ha añadido el dirigente socialista.

Sin embargo, en ese mismo pleno, “también hemos mostrado nuestra extrañeza porque a la misma hora que se nos comunicaba la decisión de abandono de su cargo a los concejales y concejalas presentes, los medios de prensa provinciales ya publicaban la noticia y daban por seguro el nombre del sustituto con muy parecidos titulares y contenidos, obviando la legitimidad del pleno para su futuro nombramiento y de su grupo para proponerlo, y avanzando su candidatura en las próximas elecciones municipales, lo que demuestra que la filtración ha salido de su entorno más cercano antes de dar cuenta al pleno de la dimisión de José Carmelo Jorge”, ha argumentado Martín Gerez.

El portavoz socialista considera “lamentable su impaciencia, porque hoy era el día de apoyar a José Carmelo Jorge en su decisión, y no de apropiarse del momento para convertirlo en propaganda electoral, ya habrá tiempo de sobra para hacerlo”. “Esperamos que si el Grupo Popular decide apoyarlo, respete lealmente el cargo y no lo utilice como plataforma electoral, porque los vecinos y vecinas de Vera no merecen esa actitud”, ha defendido.