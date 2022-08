El PSOE denuncia la inacción del Ayuntamiento ante el «grave» problema ecológico de Las Salinas

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha denunciado “la inacción del PP en el Ayuntamiento de Almería ante el grave problema medioambiental de Las Salinas de Cabo de Gata” ya que “apenas se ha tratado el tema en el Consejo de Biodiversidad celebrado hoy, limitándose la concejala de Sostenibilidad Ambiental a despacharlo en el apartado de ruegos y preguntas”.

Adriana Valverde ha recordado que el Grupo Socialista solicitó la convocatoria urgente del Consejo Sectorial de Sostenibilidad, con el fin de conocer las actuaciones del Ayuntamiento de Almería para defender nuestro espacio natural más importante, y que desde el Área de Sostenibilidad Ambiental “se nos remitió a la reunión celebrada en la mañana de hoy”.

“Nuestra sorpresa ha sido que la desecación de Las Salinas no estaba en el orden del día y nos hemos tenido que limitar a tratar este asunto en ruegos y preguntas y, desde luego, las respuestas de la concejala no nos han satisfecho en absoluto ya que el Ayuntamiento lo ha dejado todo en manos de la Junta de Andalucía y no ha mantenido una actitud proactiva en la resolución del proceso de desecación”, ha manifestado la portavoz socialista.

Por tanto, la portavoz del PSOE ha calificado de “absolutamente insatisfactorias” las respuestas dadas por la concejala de Sostenibilidad Ambiental sobre esta cuestión, insistiendo en “la poca importancia que el PP en el Ayuntamiento otorga a este espacio de altísimo valor ecológico”.

Por otro lado, Adriana Valverde también ha desvelado que el Grupo Socialista se ha interesado por el problema de malos olores y suciedad de la desembocadura de la Rambla en el Consejo de Biodiversidad, con objeto de que el Ayuntamiento con la Autoridad Portuaria adopten una solución mientras se desarrolla el proyecto Puerto Ciudad que aún no tiene fechas concretas de ejecución.

“Los almerienses y quienes nos visitan no podemos estar años sufriendo el olor nauseabundo que desprende esa zona”, ha declarado la portavoz socialista, quien ha asegurado que “tampoco se nos ha aclarado si ha existido algún contacto con la Autoridad Portuaria para abordar esta cuestión”.

En último lugar, el Grupo Socialista también ha preguntado por las medidas que va a adoptar el Ayuntamiento ante el estrés hídrico que presentan muchas zonas verdes y árboles de la ciudad por las condiciones extremas de altas temperaturas y las deficiencias en el riego por goteo.