El PSOE de Roquetas denuncia que los socorristas del municipio llevan casi dos meses sin cobrar

El portavoz socialista, Manolo García, que ya alertó en mayo de sus sospechas en la contratación de la empresa para un servicio que venía prestando el Ayuntamiento hasta ahora, se ha hecho eco de las quejas de los profesionales sobre “tratos vejatorios, presiones y despidos injustificados”

El portavoz del PSOE de Roquetas de Mar, Manolo García, ha exigido al equipo de Gobierno del PP que “tome cartas en el asunto y averigüe qué está pasando con el servicio de vigilancia de playas”, al haber recibido quejas de algunos trabajadores por el trato vejatorio que están recibiendo por parte del responsable designado por el Ayuntamiento, y por los “muchos incumplimientos” del contrato por parte de la empresa adjudicataria.

Según ha denunciado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, estos días ha recibido numerosas quejas de trabajadores que denuncian que tras casi dos meses de trabajo la empresa sigue sin pagar sus nóminas y algunos de ellos han sido despedidos sin más justificación que no haber superado el período de prueba, cuando en algún caso llevan desempeñando este mismo trabajo durante cinco campañas seguidas para el Ayuntamiento de Roquetas.

Para Manolo García, lo que está ocurriendo con el servicio de socorrismo es la “guinda” de un inicio de la campaña de verano “nefasto”, en el que “Amat y su desgobierno han cometido errores muy graves que cuestan muy caros a la imagen turística de la ciudad”. En este sentido, ha recordado el retraso en el inicio de la temporada de playas, pese a las advertencias del PSOE de hace meses, y que llevaron a arrancar el mes de julio sin tener el balizamiento, ni las zonas accesibles instaladas.

En el caso de los socorristas, al “desastre de gestión” se suma el “afán privatizador” del equipo de Gobierno. “El servicio ha venido funcionando relativamente bien en estos últimos años con personal contratado directamente por el Ayuntamiento, pero Amat sigue obsesionado con no dejar ni un solo servicio o prestación municipal sin privatizar”, ha denunciado el portavoz socialista, para el que “no tiene justificación que a una empresa que cobra 590.000 euros al año por cuatro meses mal contados de servicios se le permita no pagar a sus trabajadores durante dos meses y no se le exija cumplir las obligaciones del contrato”.

Además de sospechas por los elevados costes y escasas prestaciones de la empresa adjudicataria, comparado con el servicio que esa misma empresa presta en Cádiz, el PSOE denuncia incumplimientos “graves” del contrato, como la obligación de poner un responsable técnico cualificado al frente del servicio y un sustituto para casos de ausencia, y sin embargo “este papel lo está asumiendo un voluntario de Protección Civil sin la habilitación necesaria y que, además, pagamos todos los roqueteros con cargo al presupuesto municipal”.

Unas irregularidades que no acaban ahí, ya que a día de hoy el servicio de lanchas salvavidas no se está prestando, no se ha llevado a cabo ningún simulacro de salvamento para preparar a los socorristas ante tal eventualidad y tampoco se ha impartido ningún curso de formación a los trabajadores. “Seguramente serán muchos más incumplimientos”, ha advertido García, que ha anunciado una batería de preguntas para exigir explicaciones por lo que está pasando y recuerda que ya en mayo el PSOE advirtió de sus sospechas con este contrato y “ahora el tiempo nos da la razón”, ha afirmado García.

El portavoz socialista ha recordado que los trabajadores contratados son los mismos que el Ayuntamiento venía contratando años atrás a través de una bolsa de empleo, aunque a otros se les ha dejado de llamar, y denuncia que “firmaron los contratos sobre los capós de los coche aparcados frente a Protección Civil porque la empresa no tiene sede ni oficina abierta en Roquetas y son los responsables de Protección Civil los que se están encargando de la organización del servicio ante la ausencia de responsables por parte de la empresa”.