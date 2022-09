El PSOE acusa a Amat de hacer perder a Aguadulce más de 30.000 metros cuadrados de equipamiento

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, ha denunciado en el pleno celebrado este jueves la gestión del alcalde, Gabriel Amat, que ha llevado a perder más de 30.000 metros cuadrados de suelo para equipamiento en Aguadulce. Concretamente, lo ha desvelado en el punto en el que se ha debatido la petición de una empresa promotora de levantar las cargas que pesan sobre las 800 plazas de aparcamiento que hace 18 años se construyeron con el compromiso de que sirvieran para dar servicio al Centro de Exposiciones, pero que nunca han llegado a funcionar.

Convenio de 1985

El portavoz socialista ha recordado que el desarrollo de esa zona formó parte de un convenio urbanístico por el que los promotores se comprometieron a ceder al Ayuntamiento 30.000 metros cuadrados para equipamiento y espacios libres, y otros 2.000 metros cuadrados para un pabellón de deportes.

“El acuerdo se firmó en 1985 con un Gobierno socialista, a cambio de que el Ayuntamiento aprobara la urbanización de esta parte de Aguadulce, sin embargo, con Amat ya en la alcaldía, se permitió a los promotores cambiar esos 30.000 metros cuadrados por la construcción de 1.500 plazas de aparcamiento, que finalmente, y con el permiso de Amat, se quedaron en 800 poco después”.

“No contentos con haber renunciado a todo ese suelo y permitir rebajar las plazas de aparcamiento, han pasado 18 años desde su construcción y los promotores quieren ahora quedarse con ellas y dejar al Ayuntamiento sin compensación alguna pese a que se beneficiaron de la recalificación de los terrenos para poder construir, argumentando que el consistorio nunca se ha preocupado del tema y le está costando el dinero su mantenimiento” ha detallado Manolo García, que considera lo ocurrido “un ejemplo de la pésima gestión de los intereses generales de los ciudadanos que hace Amat cuando se trata de desarrollos urbanísticos”.

Salvar la rambla de San Antonio

“Con esos 30.000 metros cuadrados para la construcción de equipamiento deportivo y de ocio en Aguadulce, a lo mejor Amat no necesitaba hormigonar la Rambla de San Antonio y se podría haber salvado manteniendo su concepto de pulmón verde que perderá con el proyecto que pretende hacer”, ha apuntado el portavoz socialista.

Manolo García también se ha referido a la argumentación que hacen los promotores para justificar el retraso en la apertura del parking, ya que supuestamente no hay demanda de plazas. El edil ha recordado que ha habido eventos en el Centro de Exposiciones en los que los visitantes han tenido que aparcar “casi en la playa porque no encontraban sitio, porque nadie sabía que se podían ocupar gratuitamente esas 800 plazas” y “la situación no es tan grave porque esa instalación se mantiene sin apenas actividad, al celebrar últimamente los grandes eventos en el Auditorio, pero demanda hay”, ha asegurado.

En este sentido, García también ha recordado que en la remodelación de la Avenida Pedro Muñoz Seca “se suprimió el carril bici con la excusa de la demanda de plazas de aparcamiento, pero ahora los promotores dicen que había calles amplias y espacios suficientes para aparcar en esa zona”.