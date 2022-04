El Ayuntamiento de Almería tarda dos meses en cerrar el ‘Jairo Ruiz’ pese a las deficiencias

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Jose Antonio Alfonso, ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular, de actuar de forma irresponsable por haber tardado más de dos meses en clausurar el Pabellón Municipal de Deportes Jairo Ruiz, tras recibir el pasado 18 de febrero el informe elaborado por la concesionaria que lo explota, en el que se advertía de graves deficiencias estructurales en el edificio, que podrían estar en la base de los desprendimientos de algunos elementos de la fachada que se han venido produciendo.

“Es más, me pregunto cómo es posible que, si las deficiencias se venían observando desde el año 2015, no haya sido hasta ahora cuando se ha conocido la situación real de la construcción, a través de un informe, no del Ayuntamiento, sino de la empresa concesionaria”, ha añadido.

Según José Antonio Alfonso, las conclusiones que planteaba el informe señalaban una reparación de tal envergadura sobre el inmueble que, en la práctica, suponían una declaración de ruina, por lo que resultaría posiblemente más barato volver a hacer el edificio.

El pasado día 9 de este mes de abril, los concejales del PSOE remitieron un escrito al alcalde solicitando la revisión urgente de la fachada y su reparación inmediata “para evitar males mayores, ante el riesgo de nuevos desprendimientos”. “Como respuesta nos enviaron este informe realizado por la empresa concesionaria, con fecha del 18 de febrero de este año, donde se indicaba que el edificio tenía graves deficiencias que venían desde la construcción, apoyándose en un informe técnico fechado el 26 de enero de 22, suscrito por un arquitecto”, ha manifestado.

Igualmente, ha recordado que en el pasado pleno el PSOE formuló un ruego al alcalde, reclamando la urgente reparación de la fachada y que la respuesta obtenida por parte del concejal de Deportes, Juan José Segura, fue la de que correspondía a la concesionaria llevar a cabo dichas reparaciones. “Seis días más tarde, vemos que el pabellón ha quedado clausurado y nos preguntamos qué está ocurriendo allí, qué riesgos han venido sufriendo los usuarios y si los vecinos de Los Ángeles pueden pasear tranquilos por las inmediaciones del inmueble”, ha manifestado.

“Es muy grave lo que se indicaba en dicho informe”, ha manifestado Alfonso, “ya que señalaba como posibles causas de los desperfectos una mala ejecución de la adecuación del terreno donde se construyó o un deficiente dimensionado de los elementos de cimentación”. “También se apuntaba que se podría suponer que las grietas provienen de un movimiento generalizado del edificio y que sería plausible pensar que los movimientos podrían ser efecto de una torsión generalizada por un movimiento diferencial y asimétrico general”, ha destacado.

A resultas de este informe y de la posterior clausura del edificio, el concejal socialista considera “necesario que el Ayuntamiento realice un estudio propio, en el que se establezcan las causas de las patologías que presenta la construcción, así como las reparaciones a acometer, una valoración económica de las mismas y el establecimiento de responsabilidades a quienes correspondan”. En este sentido, José Antonio Alfonso, estima que “el alcalde debería rescatar la concesión del servicio y estudiar la aplicación de las medidas que se consideren oportunas frente a la empresa por posible negligencia en el uso de las instalaciones deportivas, de confirmarse también que no ha realizado las actuaciones de mantenimiento necesarias a lo largo de estos años”.

Alcalde ausente

“Lo que no podemos aceptar es que alcalde siga en modo ausente ante los problemas de la ciudad porque hablamos de una instalación deportiva a la que acudían cada día cientos de personas y, si ese informe dice la verdad, hablamos de una situación de extraordinaria gravedad”, ha enfatizado.

Y, en cualquier caso, ha señalado que “la fachada sigue siendo un peligro porque no ha sido reparada, con el riesgo que existe de que otras placas sigan desprendiéndose por el viento, especialmente estos días en que la ciudad soporta rachas muy fuertes, y por eso exigimos al alcalde que tome cartas en el asunto, de una vez por todas, antes de que tengamos que lamentar una nueva desgracia”.