Denuncian la pasividad del alcalde ante la existencia de «vertidos malolientes» junto al puerto deportivo de Aguadulce

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Manolo García, ha denunciado la existencia de “vertidos malolientes” junto al puerto deportivo de Aguadulce, que “dañan gravemente” la imagen turística de la ciudad y generan “grandes molestias a los bañistas”. Unas aguas que, para mayor gravedad, se están vertiendo cerca de la Zona Alfa, para personas con discapacidad.

“Llevamos décadas dando vueltas con este tema y el alcalde sigue negando que no existen problemas y que no hay vertidos, pero lo que está claro es que los vecinos lo ven a diario y no dejan de llamarnos y mandarnos imágenes de suciedad en el agua, con unos vertidos que se puede comprobar ‘in situ’ que huelen mal”, ha asegurado García.

El portavoz socialista ha instado por ello al alcalde a “tomarse en serio de una vez este problema” y que “tome las medidas necesarias para darle solución, porque negarlo, cuando los vecinos lo ven todos los días, lo único que consigue es enfadar aún más a los que lo sufren”. “Que no se esconda acusando a los que se quejan de dañar al turismo, porque el que daña al turismo es él, al cruzarse de brazos y negar la realidad que todo el que pasea por la playa de Aguadulce puede comprobar a diario”, ha advertido García, para el que “tener a un alcalde que parece que no se entera de lo que pasa y que tiene la ciudad sumida en el desgobierno, sí que daña al turismo y la imagen general de la ciudad”.

Zona Alfa

Se trata, además, de un problema que afecta de manera especial a la Zona Alfa de baño accesible, en la que también hay quejas sobre el horario, ya que deja de estar atendida a partir de las seis de la tarde. “Es un sinsentido, porque entre el calor y la radiación solar estamos hartos de escuchar que hay que evitar las horas centrales del día a la hora de disfrutar de las playas y, en cambio, en Roquetas concentramos todos los recursos en esas horas”, ha criticado Manolo García, para el que “una vez más vemos a un alcalde que vive en tiempos pasados y que no se ha dado cuenta de que la realidad que tenemos ahora mismo es completamente diferente a la que había cuando él llegó a la Alcaldía”.

El portavoz socialista ha criticado la evolución de las zonas accesibles en Roquetas en los últimos años, y particularmente la Zona Alfa, que en su día fue de las mejores de España y que “en los últimos años ha ido perdiendo el interés del alcalde y su desgobierno por lo que parece”. “Ni las pasarelas están en condiciones, como hemos visto en días pasados con una caída provocada por el estado de las pasarelas, y todo entre otras cosas por la negativa de Amat a instalar pasarelas de hormigón como tienen ya casi todos los municipios costeros”, ha denunciado el concejal socialista, que critica nuevamente “las políticas anticuadas y desfasadas del alcalde, que no se actualiza, ni en esto, ni en casi ningún tema”.

Manolo García ha recordado, por último, que el municipio de Roquetas de Mar fue de los últimos en la provincia en desplegar las zonas accesibles este año, entrado ya el mes de julio. “Lejos quedan aquellos tiempos en los que Roquetas se vendía como referente en turismo accesible y atraía a visitantes de toda España por la calidad y servicios de sus zonas accesibles”, ha lamentado el edil socialista.