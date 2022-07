Cantoria pide colaboración ciudadana para identificar al saboteador de la red de suministro de agua

El Ayuntamiento de Cantoria ha lanzado una petición de colaboración ciudadana en redes sociales, con el fin de identificar a la persona o personas que la noche del martes día 28 de junio cortaron deliberadamente las tuberías que llevan el agua potable a las pedanías de Las Casicas y El Arroyo de Albanchez. Según la información recabada hasta la fecha, los hechos debieron ocurrir, aproximadamente, entre las 22:30 horas y las 23:30 horas, en lugares próximos a la ALP 843. A las once y media de esa misma noche los servicios municipales estaban reparando los daños, por lo que existe una franja horaria muy concreta que podría ayudar a localizar al saboteador.

Para cortar el suministro de agua serraron o cortaron la tubería general y para ello fue desenterrada en uno de sus tramos, sin más motivación aparente que la de hacer o provocar un daño, innecesario, a los vecinos que habitan en estas pedanías. “Estamos en verano, con niños, personas mayores en todo el municipio. Este acto tiene, aparentemente, una motivación personal concreta, pero ese daño provocado lo vamos a pagar entre todos los vecinos y en unas tuberías que no tienen ni dos años. Por ello pido a cualquier vecino que viese algo que nos ayude, que hable con la Policía Local o con la Guardia Civil, que también investiga los hechos, porque no podemos permitir que unos salvajes vengan a perturbar la natural tranquilidad de Cantoria y, obviamente, no vamos a poner cámaras de seguridad en todas partes, para eso tenemos que estar los propios vecinos, para protegernos en comunidad”, afirma la alcaldesa de Cantoria, Puri Sánchez.

Los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil (950436607/ 062) y

Policía Local (950436272 – 616919338), ya que se ha presentado la correspondiente denuncia y el Ayuntamiento de Cantoria llegará hasta al final de este asunto para dar con los responsables del sabotaje. Cualquier información que se tenga sobre estos hechos debe ponerse en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Cantoria calls for citizen collaboration to identify the saboteur of the water supply network

The City Council of Cantoria has launched a petition for citizen collaboration on social networks, in order to identify the person or people who on the night of Tuesday, June 28, deliberately cut the pipes that carry drinking water to the districts of Las Casicas and El Arroyo de Albanchez. According to the information gathered to date, the events shouldhave occurred approximately between 10:30 p.m. and 11:30 p.m., in places near ALP 843. At half past eleven that same night the municipal services were repairing the damage, so there is a very specific time slot that could help locate the saboteur.

To cut the waterminister they sawed or cut the general pipe and for this it was unearthed in one of its sections, with no apparent motivation other than to do or cause unnecessary damage to the neighbors who live in these districts. «We are in summer, with children, elderly people all over themunicipality. This act has, apparently, a concrete personal motivation, but that damage caused we are going to pay among all the neighbors and in some pipes that are not even two years old. That is why I ask any neighbor who saw something to help us, to talk to the Local Police or the Civil Guard, which also investigates the facts, because we cannot allow some savages to come to disturb the natural tranquility of Cantoria and, obviously, we are not going to put security cameras everywhere, for that we have to be the neighbors themselves, to protect ourselves in community, «says the mayor of Cantoria, Puri Sánchez.

The facts are being investigated by the Civil Guard (950436607/ 062) and

Local Police (950436272 – 616919338), since the corresponding complaint has been filed and the Ayuntamiento de Cantoria will reach the end of this matter to find those responsible for the sabotage. Any information available on these events must be brought to the attention of the State Security Forces and Bodies.