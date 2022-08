Los carteros de Carboneras denuncian la acumulación de miles de cartas ordinarias en las oficinas

El responsable del Sindicato SIPCTE Paco Sabio, se ha concentrado este miércoles por la mañana con los carteros de la Unidad de Reparto de Correos de Carboneras, con el objetivo de exigir a los directivos de la Sociedad Estatal de Correos que refuercen de una vez la plantilla.

En visita ordinaria a la oficina de Carboneras, explica el dirigente sindical, “he podido observar cómo se acumulaban las cartas en cajas y en los casilleros, algo que viene siendo habitual este verano, ya que esta misma semana he podido observar como en las oficinas de Vera y Mojácar” los carteros tienen que sacar una media de 60 paquetes, sin contar las cartas o notificaciones, afirma.

Paco Sabio en la oficina de Correos de Carboneras

Según Francisco Sabio “para Correos no hay o no existe el pendiente en las unidades, aunque para el sindicato SIPCTE sí que lo hay; nos encontramos cajas de cartas que desde hace días no salen a reparto, por lo que quedan pendientes de reparto, así como la correspondiente contratación. No queremos horas extras exigimos que se cubran las secciones de una vez”.

El sindicato SIPCTE avanza que piensa llevar a cabo una ronda de contactos para informar de primera mano a los distintos partidos políticos de Almería de la insostenible situación por la que está pasando los carteros/as de Almería y su provincia, no en vano, son estos los que tienen que hacer valer los derechos de los usuarios del servicio público postal.