Los carteros de Campohermoso se suman a las protestas de El Ejido por falta de personal

Denuncia el sindicato SiPcte que en la unidad de Campohermoso son 3 motoristas menos los que la empresa ha dejado de sustituir este verano, aunque hay días que son 4 o 5 los trabajadores que suelen faltar por distintos permisos y que Correos no suele cubrir, «sobrecargando por tanto del trabajo a los compañeros de dicha unidad», explica la plantilla.

Una vez más el sindicato SiPcte fue avisado por los trabajadores de Campohermoso para que este, realizara una asamblea; allí fue informado de primera mano, de la excesiva carga de trabajo así como de las repercusiones que está teniendo para ellos «la terrible ola de calor«, ya que en esta localidad las temperaturas se elevan incluso más, debido al mar de plástico, lo que conlleva tener que soportar temperaturas extremas «con el consiguiente peligro para la seguridad y salud de los carteros de la localidad».

Para el responsable del Sindicato SIPCTE en Almería Francisco Sabio “No es de recibo que los responsables de Correos en Almería no tengan en cuenta las circunstancias excepcionales ya que es inhumano obligar a repartir a los carteros y carteras a ciertas horas del día, los trabajadores de los invernaderos o los albañiles de la localidad no trabajan a ciertas horas. ¿Seguro que no podemos cambiar parte de los procesos de trabajo o del horario en que los carteros salen a repartir para evitar los posibles riesgos? ¿tendremos que tomar medidas cuando ocurra una desgracia?», se pregunta Sabio.