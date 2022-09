Las universidades de Almería y Navarra estrechan lazos a través de las cátedras Cajamar, COEXPHAL y Grupo AN

Los días 15 y 16 de septiembre ha tenido lugar una fructífera reunión tripartita de la Cátedra COEXPHAL-UAL de Horticultura, Estudios Cooperativos y Desarrollo Sostenible, la Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra y la Cátedra Cajamar-UAL de Bioeconomía Circular.

Han protagonizado intensas jornadas de trabajo para el establecimiento de líneas comunes de colaboración, y aunque han sido muy numerosos los temas tratados durante estos dos días, los responsables de las tres han focalizado sus esfuerzos en el desarrollo de nuevas iniciativas en materia de colaboración en docencia, investigación y transferencia, siempre sobre los ejes transversales del cooperativismo y de la sostenibilidad agroalimentaria.

Intercambio

En el encuentro han participado amplias delegaciones de cada una de ellas, entre los que destacan sus respectivos representantes. Así, han tenido incidencia directa en las conversaciones los tres directores, que son Cynthia Giagnocavo, por parte de la Cátedra COEXPHAL-UAL, Ramo Barrena, por parte de la Cátedra Grupo AN, y Francisco Egea, por parte de la Cátedra Cajamar-UAL de Bioeconomía Circular.

También ha participado Diego Valera, vicerrector de Investigación de la Universidad de Almería, en el inicio de este nuevo recorrido común de colaboración, cuyas líneas maestras contarán con una clara orientación a los estudiantes universitarios, a los actuales socios de las cooperativas agroalimentarias y a las generaciones de futuros líderes de las empresas cooperativas. La finalidad está clara: maximizar el impacto de las acciones en el sector cooperativo y la sociedad en su conjunto.

Además de por los tres directores de las cátedras, estas líneas básicas de colaboración han sido rubricadas por los integrantes de las referidas delegaciones tanto de las propias cátedras como de las instituciones que las acogen. Así, han sumado Juan Carlos Pérez Mesa, codirector de la Cátedra COEXPHAL-UAL, Carlos Herrero, responsable de I+D+i del CIAIMBITAL (Universidad de Almería), Maite Muruzabal, directora de la Fundación Grupo AN, Carlos Valencia, responsable de la División de Suministros del Grupo AN, Silvia Ros, ayudante de Proyectos de la Cátedra Grupo AN, Katrin Simón, profesora de la UPNA, Juan Ignacio Pérez Zamarrón, gerente adjunto de COEXPHAL, Victoria Cruz, responsable de I+D+i y Ayudas de COEXPHAL, y Sepide Mehrabi, investigadora de la Cátedra COEXPHAL-UAL.

Aprovechar sinergias

El Grupo AN es referente cooperativo en España, con más de cien años de historia, con 40.000 agricultores y ganaderos socios y con una facturación superior a los 1.300 millones de euros. Por su parte, COEXPHAL es la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería, aunque tiene ámbito nacional. Está formada en la actualidad por 101 empresas productoras y comercializadoras que superan los 2.500 millones de toneladas de producto. Ambos grupos, por lo tanto, cuentan con evidentes sinergias y complementariedades que desean comenzar a activar mediante estas jornadas de trabajo conjunto.