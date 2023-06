Las tiendas de HyM en Almería, en huelga en plena campaña de rebajas

Los trabajadores de HyM a nivel estatal han iniciado una serie de movilizaciones para reclamar condiciones laborales dignas y mejoras salariales, después de varios meses de negociación pero sin tener ningún acuerdo viable. Los y las trabajadoras protestan por la sobrecarga de trabajo de las plantillas, y la imposibilidad de conciliación familiar que padecen. Protestan por el denominado Plus compensable y absorbible, que lleva 10 años congelado y por el cual les descuentan las subidas de convenio que consigan a nivel provincial por lo que no se producen las subidas salariales que se negocian. Asimismo los días festivos se encuentran congelados desde hace años. Asimismo protestan por las prácticas comerciales que se llevan a cabo en las tiendas con los incentivos member y el plus de fidelidad, por las que se está fomentando con los y las trabajadoras la compra online en detrimento de la compra física en tienda, y solicitan por ello el reconocimiento del incentivo en nómina.

A la huelga de 24 horas iniciada este jueves, le seguirá otra el lunes 26 de junio a nivel nacional y con concentraciones en el Centro Comercial Torrecárdenas en Almería, de 11:00 a 13:00 horas.

Los trabajadores y trabajadoras de HyM esperan que la empresa retome el diálogo y avance en las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales después del parón a nivel estatal que ha tenido máximo seguimiento por parte de las plantillas y ha dejado las tiendas cerradas en el primer día de huelga.