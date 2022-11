La publiciadad de calidad es un plus

Las consecuencias de una mala publicidad en una empresa pueden ser realmente catastróficas, como en otros aspectos de la vida, quizás esta mala publicidad suela tener un efecto más a corto plazo que la buena publicidad.

Una buena campaña de publicidad tiene repercusión normalmente en un medio o largo plazo, a su vez, en muchos casos, no tiene unos datos medibles exactos para una campaña concreta, sino que está enclavada dentro de la comunicación de la empresa, generando un día a día de comunicación entre nosotros y nuestros clientes, generando resultados, para intentar estar, permanecer, simplemente ahí, y el resto ya irá viniendo sólo.

Las buenas campañas de publicidad deberían formar parte en todos los casos de un constante mantenimiento, evolución y desarrollo del branding de una empresa, formando parte de la comunicación de la empresa, con unos estándares fijados, un tono establecido, etc.

El branding, es el todo, un término que, a mí, personalmente, me fascina, y creo que me quedo corto…

El cómo se hace y se construye una marca, parte de donde estás y donde quieres llegar, y todo lo que te vayas encontrando o no por el camino, hará que debas ir reconduciendo o no, ciertos factores, campañas de comunicación, etc. para llegar a la marca que queremos ser. Creando un ecosistema alrededor de ella, donde ella sea protagonista, y que, a su vez, todo esté conectado, desarrollando una personalidad de marca, mientras construyes una identidad muy concreta.

“Cada persona es un mundo, podemos parecernos más o menos, pero siempre hay matices, lo mismo ocurre con las marcas.Contienen elementos en su mayoría intangibles, que están muy relacionados con la psicología y las emociones. Lograr un branding que pese más que una cuenta bancaria con muchos ceros, probablemente sea lo que haga que existan estos ceros.”

Es muy fácil encontrar muy buenos ejemplos de branding de marcas: Coca Cola, Starbucks, Apple, McDonald, Converse, Lego… son ejemplos realmente apoteósicos, donde no sólo el trabajo de branding que llevan detrás, junto con todos los elementos que componen la marca, sino el ¡cómo transmitir el mensaje!, juegan un papel fundamental.

Fuente: Carlos Nieto Vizcaíno – FAMA