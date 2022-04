HLA Mediterráneo pone en marcha su Unidad de Migrañas y Vértigos  

El centro de especialidades médicas del Hospital HLA Mediterráneo incorpora a su cartera de servicios una novedosa Unidad de Migrañas, Vértigos, Apnea del Sueño y otras disfunciones craneales liderada por el especialista Miguel Ángel Caravaca. El servicio, centrado en el diagnóstico y manejo terapéutico ambulatorio, está especializado en el tratamiento de pacientes con cefaleas y dolencias craneales.

Miguel Ángel Caravaca, es fisioterapeuta y osteópata, experto en el tratamiento de esta clase de disfunciones y especialista en cefaleas cervicogénicas, quiropraxia del raquis, manipulación vertebral, tendinopatías en deportistas o lumbalgia y ciáticas, entre otras.

Algunas de las causas más comunes de los dolores de cabeza proceden de la zona cervical, es decir, se originan en la columna o cuello. Esto explica el por qué muchos pacientes que sufren este tipo de molestias mejoran con tratamiento fisioterapéutico. “En nuestra unidad nos concentramos en mejorar la irrigación y vascularización de la zona, favoreciendo la relajación de la musculatura”, explica el profesional.

“Las disfunciones craneales son los síntomas que presenta el cerebro cuando se acusa la falta de oxígeno suficiente para hacer sus funciones de forma normal”, aclaran desde el servicio. Es entonces cuando aparecen patologías como las migrañas, cefaleas, vértigos, mareos, vómitos, náuseas, neuralgias, apnea del sueño o epilepsias (producidas por problemas relacionados por la fase REM del sueño).

“Más que hablar de tipo de migrañas o tipos de neuralgias, es más adecuado hablar de tipos de dolor de cabeza”, explica Caravaca. “Antes de poner un nombre al dolor del paciente es necesario encontrar el foco del problema para poder tratarlo de manera correcta. Por eso en nuestra consulta todos los procesos son personalizados teniendo en cuenta elementos individuales, como: factores emocionales, estrés, higiene postural, traumatismos…”.

COVID y dolor de cabeza

Las molestias en la zona cervical se han convertido en uno de los principales síntomas y secuelas del SARS-CoV-2. Diversos estudios afirman que afectan entre el 25% y el 60% de los pacientes sintomáticos con COVID-19. En la misma línea, un reciente trabajo realizado por el del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que cerca del 20% de los pacientes que sufrieron dolor de cabeza durante la COVID-19 desarrollan una cefalea crónica diaria.

Asimismo, tal como relata el profesional del HLA Mediterráneo, las molestias derivadas por las migrañas también se han visto empeoradas en pacientes que no siguen un tratamiento de su enfermedad. “Los bloqueos mecánicos que presentan las personas con esta patología no tratadas se ven multiplicadas por el virus. Cuando el paciente recibe un seguimiento adecuado a su enfermedad, equilibrando el cuerpo a nivel inflamatorio, los síntomas disminuyen considerablemente”.

Es decir, el COVID no genera migrañas, pero las personas que ya las padecen y no tienen tratados estos bloqueos mecánicos, al contraer este virus y otros similares como la gripe, la situación inflamatoria de sus órganos y musculatura empeora y acusan más síntomas y mayor dolor. También el tiempo de recuperación es mayor. “Por este motivo, acudir siempre a un especialista es tan importante. Muchos se han resignado a convivir con dolor de cabeza, pero desde nuestra unidad queremos incidir que no tiene por qué ser así, podemos poner solución a tus problemas” concluye Miguel Ángel Caravaca.

