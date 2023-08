El alcalde de Níjar confirma a los trabajadores de la limpieza viaria «que seguirán trabajando durante todo el año y a jornada completa»

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, acompañado por el concejal de Servicios Urbanos, Juan Carlos Agenjo, ha visitado las instalaciones de Pre-Zero, la empresa concesionaria del servicio municipal de limpieza viaria, para mantener una reunión con los trabajadores de la misma y trasladarles un mensaje de “tranquilidad” ante las “mentiras” vertidas en los últimos días desde las filas de la oposición. “Los socialistas de Níjar mienten descaradamente cuando hablan de despidos, sólo tratan de confundir y manipular con el pan de decenas de familias, y eso es ruin y miserable”, ha afirmado Garrido.

En el encuentro, tras el cual los trabajadores han aplaudido al alcalde y agradecido sus palabras, el regidor ha apuntado que “queremos que estéis tranquilos, y que tengáis en Níjar un lugar donde trabajar y vivir una vida plena”. “Nosotros no vamos a prometerles nada que no podamos cumplir, ni crearles ilusiones con nuevos puestos cuando se acerquen unas elecciones municipales, ni a pedirles que se hagan apoderados de ningún partido político, ni que voten a nadie; eso lo dejamos para otros, y sabéis a quién me refiero”, ha dicho el alcalde.

Garrido ha recordado que “la realidad es la que es”, en referencia a cómo se han encontrado el Ayuntamiento al tomar posesión el pasado 17 de junio. “Aquí nos hemos encontrado una falta de gestión, de previsión y de trabajo abrumadora por parte del anterior equipo de Gobierno socialista, con servicios sin contratar y con contratos de personal, incluyendo los vuestros, sin renovar; contratos que expiraban en julio, y que nosotros hemos ampliado hasta agosto, en concepto de medias jornadas, para que todos y cada uno pudierais seguir trabajando y cobrando a final de mes, y os confirmo que, a partir del 21 de agosto y hasta el 21 de diciembre, seguiréis trabajando a jornada completa”.

“Confío en que pronto podré daros los detalles de esa solución, pero ya os adelanto que nosotros queremos que sigáis aquí todo el tiempo posible, y con ese objetivo estamos trabajando. En breve tendréis noticias al respecto”, les ha explicado, al mismo tiempo que les ha animado a “hacer oídos sordos ante las mentiras de unos concejales que siguen sin digerir haber perdido el poder en las pasadas elecciones”. “No perdáis ni un segundo en aquellos que os quieren utilizar para arañar cuatro votos a vuestra costa; seguid trabajando por Níjar como estáis haciendo, y estad tranquilos, porque no os vamos a abandonar como lo han hecho otros”, ha sentenciado.