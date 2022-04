Consumo realizará 2.450 inspecciones a establecimientos durante 2022

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo, tiene previsto inspeccionar 2.450 establecimientos comerciales durante 2022, entre los que se encuentran los de venta de productos alimentarios, y, dentro de ellos, los mercados de abastos; los de venta de productos no alimentarios; y los que ofrecen servicios a los consumidores y usuarios.

Se encargan de su ejecución todos los servicios de Consumo de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias en cada provincia, y el fin es comprobar el cumplimiento de la normativa vigente, aplicable a cada categoría de establecimiento.

De este modo, las diferentes campañas tienen como referencia normativa básica una veintena de leyes y decretos que afectan a los establecimientos de forma directa, en ámbitos como las condiciones de contratación, competencia desleal, garantía de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, hojas de quejas y reclamaciones, o el control meteorológico administrativo sobre determinados instrumentos de medida.

En esta campaña de Inspección y Control Básico de Establecimientos 2022 se controlará, entre otras cuestiones, la existencia de hojas de reclamaciones; la trazabilidad de los productos que se ofertan a los consumidores; la comprobación general de precios, incluyendo la publicidad de los mismos y la información sobre el Precio por Unidad de Medida; la expedición de factura o justificante de pago, con sus datos obligatorios; y la inspección de establecimientos que utilicen balanzas.

Como en años anteriores, esta campaña incide de manera especial en la vigilancia del cumplimiento de la conocida como Ley Antitabaco, o Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de productos del tabaco.

En las campañas centralizadas en los establecimientos de productos alimenticios y mercados de abastos, destaca la labor de constatación del cumplimiento de reglamentos comunitarios (CE) referentes, por ejemplo, a la higiene general de los productos alimenticios, la higiene de los alimentos de origen animal, el control de temperaturas en los locales de depósito y almacenamiento de productos ultracongelados.

En la campaña correspondiente al ejercicio 2021, se llevaron a cabo 2.963 actuaciones inspectoras en 1.829 establecimientos visitados en Andalucía, frente a las 647 actuaciones y 466 establecimientos en 2020. 288 casos resultaron con actas positivas tras haberse detectado algún tipo de incumplimiento, lo que supone un 9,7% del total. Estas irregularidades se relacionaron con la obligación de realizar la venta y suministro de tabaco únicamente a través de la red de expendedurías de tabaco o a través de máquinas expendedoras ubicadas en los establecimientos autorizados; no disponer del libro de hojas de quejas y reclamaciones o no exhibir el cartel anunciador de las mismas en lugar visible; no exhibir correctamente los precios en los escaparates de los establecimientos y en los anaqueles o armarios del interior, o no publicitarse correctamente los precios por unidad de medida; no disponer de la etiqueta de verificación periódica, o no ser la misma visible, y no ser correcto el peso del producto en relación con el tarado de las balanzas.

Respecto al control básico de establecimientos, en 2021 se han realizado 1.002 actuaciones en 638 establecimientos, con un total de 86 actas positivas, lo que supone un porcentaje del 8,5%.

En cuanto al control de mercados de abastos, se han realizado 439 actuaciones en 252 establecimientos, con un total de 16 actas positivas, frente a las 40 actuaciones en 31 establecimientos del año anterior.

Respecto al control de establecimientos de alimentación, se han realizado 661 actuaciones en 397 establecimientos, con un total de 111 actas positivas, lo que supone un 16,7 por ciento del total de actas.

Sobre los datos de la campaña de control de servicios se han realizado 861 actuaciones inspectoras en 542 establecimientos, con un total de 75 actas positivas, lo que supone el 8,75 del total de actas.

Hasta el 14 de enero de 2022, en el control básico de establecimientos, las sanciones ascienden a 59.300 euros; en el de mercados de abastos, 800 euros; en el de establecimientos de alimentación, 25.793 euros; y en el control de servicios, un total de 59.738 euros.

Entre las recomendaciones para los consumidores, destacan realizar sus compras en establecimientos regulados y legalizados; revisar los precios de los productos que vaya a adquirir que deben estar indicados de forma completa, incluyendo cualquier tipo de impuestos; y recibir siempre una factura o ticket de compra, repasando los precios de cada producto adquirido.

Además, se aconseja comparar los precios por unidad de medida, comprobar que el producto y el precio se ajusta a la realidad y que el embalaje se encuentra íntegro.

En productos refrigerados y congelados, es importante comprobar que la temperatura de los armarios es la correcta según el tipo de productos, y en los congelados, que los mismos no sobresalgan de la línea de llenado. Verificar la fecha de caducidad, el etiquetado de la balanza que certifique su correcto funcionamiento o la existencia de hojas de reclamaciones son otras recomendaciones que se tienen que tomar en cuenta.

Consumo responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página www.consumoresponde.es, del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, y de los perfiles de Twitter y Facebook.

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales.