ASOPROAL denuncia el trato discriminatorio de la Administración al dar prioridad a los extranjeros en los exámenes

Las autoescuelas de Almería alertan contra lo que consideran un nuevo atropello por parte de la Administración contra los intereses de este castigado sector por la existencia de un “trato discriminatorio”, al priorizar que se destine una partida económica para agilizar las pruebas de obtención del carnet profesional de los extranjeros que precisan su canje “y olvidarse de los españoles”.

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería (ASOPROAL) denuncia que el Gobierno central ha aprobado reducir la bolsa de espera de conductores de terceros países pendientes de realizar el canje de su carnet para poder trabajar en España con horas extras de examinadores por las tardes.

Pero, sin embargo, según apunta su presidente Rafael Villegas, “se han olvidado de que hay 8.300 conductores en la provincia de Almería pendientes de obtener el permiso de conducir, de los cuales 900 son profesionales, como los foráneos, pero a los autóctonos se les obliga a esperar meses y meses para obtener el permiso y muchos pierden la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo; para los otros sí hay partida económica y para estos no, es incomprensible”, lamenta Villegas que considera que el Ministerio del Interior, lejos de solucionar el grave problema que afecta a este sector desde hace meses por falta de examinadores en Almería, “lo que hace con este tipo de medidas, a nuestro juicio discriminatorias, es agravarlo porque ahora nos encontramos con que se beneficia a un colectivo en detrimento del otro, o sea que, si eres español tienes más dificultades para acceder a un puesto de trabajo que si eres extracomunitario; te hacen esperar meses para poder obtener el carnet”, se queja.

Las autoescuelas han informado al subdelegado del Gobierno en Almería José María Martín de esta situación y le han comunicado que, si no se le pone una pronta solución a la misma, convocarán nuevas manifestaciones de forma indefinida para que la Administración agilice la realización de exámenes de los conductores locales. Rafael Villegas ha declarado a este respecto que “no vamos a permitir que se ponga en riesgo el futuro de nuestras empresas ante la imposibilidad de presentar a examen a nuestros alumnos y tampoco vamos a consentir que se beneficie a unos conductores en detrimento de otros”. Lo que quieren, advierte Villegas, “es que se pueda acceder en igualdad de condiciones a las pruebas de circulación y que los conductores obtengan su permiso en tiempo y en forma para poder optar a sus puestos de trabajo y que no los pierdan por no tener el carnet”.



Cierres y despidos

El presidente de ASOPROAL recuerda que “nos hemos reunido con el subdelegado del Gobierno y con el jefe provincial de Tráfico José María Méndez y les transmitimos cuáles eran las necesidades de nuestro colectivo, que no es viable que un profesor pueda presentar solo tres alumnos a examen cada quince días; que, si esto sigue así, vamos a tener que cerrar empresas y echar a profesores, y que es necesario incorporar más personal examinador a la Jefatura, y el subdelegado se comprometió a mediar para agilizar todo esto”. Villegas asegura que “lo único que queremos es que Martín advierta a los altos cargos del Ministerio del Interior de toda esta problemática; que se cumplan nuestras reivindicaciones porque estamos en un nivel irrisorio de exámenes; y que se agilice la enorme bolsa de alumnos que esperan hasta un año para poder presentarse a los exámenes de circulación pendientes, y que puedan obtener sus permisos”.