Adjudicadas a Rehabitec Almería las obras de conservación del Castillo de Vélez Blanco

La Delegación Territorial de Turismo Cultura y Deporte ha celebrado la tercera sesión de la mesa de contratación de las obras de conservación de determinadas zonas en el Castillo de Vélez Blanco y se ha propuesto como adjudicataria provisional a la empresa Rehabitec Almería, por un importe de 1.883282 euros.

Se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, a través de fondos FEADER cuyo objetivo es llevar a cabo las obras para conservar, restaurar y adecuar la visita pública en determinadas zonas del Castillo con el fin de que se paralicen los diferentes procesos de deterioro existentes, se mejore su comprensión histórica, se garantice un correcto mantenimiento y puedan ser visitables por el público.



El Castillo actualmente presenta una serie de patologías debidas principalmente a factores meteorológicos y al paso del tiempo. Algunos espacios del monumento, como la Torre del Homenaje, están cerradas al público por no encontrarse en un estado óptimo y no cumplir con requerimientos básicos de la normativa vigente (seguridad, accesibilidad, protección contra incendios, etc.).

En el nivel 1 está la sala de presentación del monumento, aseos y zaguán. En el nivel 2 el aposento y zona de acceso al mismo y en el 3 están la sala del Armario, salas del Triunfo de César, de los Trabajos de Hércules, del Tocador, de las Damas, Oratorio, Primer Cubo y Segundo Cubo.

También se intervendrá en las galerías del patio principal y en la escalera principal, en el acceso al primer recinto, así como en torre Albarrana y torres anejas.