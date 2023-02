¿Ya hay IAs que ganan a profesionales del póker?

Son muchas las personas que se preguntan si ya existe una Inteligencia Artificial capaz de ganar a los profesionales del póker. Si te estás haciendo esta pregunta, la respuesta es sí. Como sucede en muchos otros ámbitos, la IA es cada vez más potente y ya está por encima de los jugadores profesionales de póker.

Si la tecnología ya estaba evolucionada, durante estos últimos años ha evolucionado a un ritmo más rápido y se espera que siga esa tendencia en los próximos años. Analizando los programas dirigidos al juego del póker, podemos ver como los mismos han pasado de los algoritmos básicos a los programas que son capaces de aprender por sí mismos. Eso hace que superen con facilidad las capacidades del ser humano y puedan ganar casi todas las partidas de póker sin problemas. Pero esos programas no solo ganan a los mejores jugadores de póker, también han ganado a jugadores de ajedrez o al juego Go entre otros. Eso demuestra que los nuevos software ya están muy por encima de las capacidades humanas y todo indica que podrán evolucionar todavía más.

Libratus fue el primer software

Para comprender la evolución de la IA es importante conocer cuál es el software que sentó las bases. Los expertos de partyrakeback.com nos comentan que Libratus fue el primer programa en derrotar a jugadores profesionales de póker. El software desarrollado por la desarrolladora Toumas Sandholm fue capaz de ganar a los jugadores de póker, pero solo en partidas de uno contra uno. Pero queremos resaltarlo porque él mismo creó las bases desde las cuales luego fueron evolucionando otros programas hasta el punto en el cual nos encontramos.

Llegar a desarrollar el software no fue fácil para el desarrollador Sandholm. Conseguirlo le llevó más de veinte años, pero como pudimos comprobar, al final consiguió el éxito. Gracias al software, el desarrollador consiguió muchos premios. Y gracias a esos premios y los beneficios pudo crear su empresa Strategic Robot. Esa empresa ya no se centra en la evolución del software, sino que se ha centrado en la creación de herramientas para aumentar la ciberseguridad, creación de aplicaciones… Realmente ha evolucionado hacia zonas con más rentabilidad y en consecuencia beneficios.

Pluribus es capaz de ganar a jugadores de póker profesionales

Pero sin lugar a dudas, el software que nos interesa es Pluribus. El mismo tiene la base de Libratus, pero ha evolucionado para ganar partidas de póker con mucha facilidad. No solo es capaz de ganar en partidas de uno contra uno, también en partidas con muchos más jugadores.

Antes de entrar en más detalles como Pluribus, tenemos que recordar que es un programa que cuenta con sistema de inteligencia artificial. El mismo ha sido desarrollado por la Universidad de Carnegie Melon en Estados Unidos. Como la universidad no tenía suficientes medios, se unió a Facebook para crear este gigante.

Tras la creación del software y evolución del mismo, podemos decir que ha sido la primera IA en ganar a cinco jugadores profesionales de póker a la vez. La primera batalla la ganó sin demasiados problemas dentro de la modalidad de Texas Hold´em.

El objetivo del programa era conseguir que el programa pudiese ganar partidas de póker con hasta seis jugadores y la verdad es que lo ha conseguido. Para desarrollarlo y conseguir que el programa aprendiese de sí mismo, no solo cuenta con los algoritmos adecuados, también con enfrentamientos entre sí mismo. Concretamente lo desarrollaron participando en partidas con cinco versiones iguales. Eso le hizo aprender y en consecuencia a conseguir un juego más autónomo a la hora de jugar con jugadores reales.

Gracias a esas pruebas, el software consiguió ganar casi todas las manos a los jugadores profesionales. Jugaron más de 10000 manos y se demostró que la IA ya supera y por mucho a las capacidades de los jugadores profesionales. Los mismos se esforzaban, pero no eran capaces de superar esa inteligencia artificial. Por supuesto, los jugadores ya sabían que las probabilidades de ganar eran mínimas. Por ese motivo, fueron motivados a participar en el proyecto a cambio de 50000 euros.

¿Cómo es capaz Pluribus de ganar?

Actualmente hay diferentes software de IA que buscan ganar a los jugadores de póker. Uno de los más conocidos es Deep Blue. La diferencia de este a otros es que el mismo no se ha entrado en el análisis de la gran mayoría de jugadas. En el caso de Pluribus vemos como el software obtiene buenos resultados a través de la simplificación de las alternativas al máximo. Gracias a esa simplificación ha conseguido que la IA se centre especialmente en las jugadas potencialmente ganadoras, lo que significa que el éxito está asegurado. Igual pierde alguna mano, pero gana el resto de las manos, de aquí que la victoria sea segura.

Es uno de los apartados más importantes. Por supuesto hay muchas otras variables que el software tiene en cuenta a la hora de realizar las diferentes jugadas. Como las variables pueden llegar a ser demasiado altas, sus desarrolladores han optado por incluir un algoritmo especial. El objetivo de dicho algoritmo es impedir que el programa piense en jugadas futuras y se centre en las jugadas actuales. Gracias a ese algoritmo se consigue que el software se pueda centrar en el juego y así aumentar todavía más las probabilidades de éxito. De esa manera, el software ha dejado claro que con solo cinco variantes que tenga en cuenta es más que suficiente.

A lo anteriormente mencionado hay que añadir que el programa tiene una alta capacidad de abstracción. Esa abstracción se puede extender sin problemas a las estrategias y jugadas, lo cual hace que la efectividad sea superior. Sin olvidar que el programa no tiene sentimientos que sí tienen los jugadores. Por ejemplo, no tiene miedo a la hora de tomar decisiones, en cambio los jugadores sí que lo tienen, incluso cuando lo intentan ocultar. Ese miedo puede provocar decisiones que de otra manera no se habrían tomado.