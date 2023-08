Todo sobre el blackjack: orígenes, sistema de juego y consejos para ganar

Los juegos de cartas llevan acompañándonos desde tiempos inmemoriales. No en vano, dicha práctica se erige como una de las más divertidas y satisfactorias. Aportando múltiples beneficios cognitivos y de desarrollo de la memoria, la concentración o el vocabulario. Por no mencionar sus grandes virtudes como elemento de cohesión social. Y, dentro de todos los tipos existentes, el blackjack se corona como uno de los más practicados en todo el mundo. ¿Te suena, pero no sabes exactamente en qué consiste? No te preocupes, en el siguiente texto abordamos, desde una visión completa y cercana, los orígenes, el concepto y algún que otro tip para ganar en dicho juego.







Hablar de blackjack online es hacerlo de una de las modalidades de juegos de cartas más demandadas dentro de la industria del entretenimiento y las apuestas. No obstante, se trata de un juego que ya venía practicándose mucho antes de la irrupción de las nuevas tecnologías. No en vano, la veintiuna es un juego de cartas, precursor del blackjack, cuya primera referencia escrita procede de la obra Rinconete y Cortadillo (Miguel de Cervantes). Si tenemos en cuenta que dicha obra fue escrita a principios de 1600, podemos decir que el blackjack lleva presente en nuestra sociedad desde, como mínimo, principios del SXVII. No obstante, si que es cierto que tenemos que viajar a allende los mares para conocer su versión más actual. Concretamente a Estados Unidos. Territorio en el que, tomado de los colonos galos, comenzó a popularizarse a principios de 1800 en Nueva Orleans. Unos años después, la fiebre del oro hizo que incluso se incorporara a los casinos de juego. Finalmente, a principios del SXX comenzó a tomar la forma exacta con la que es conocido en la actualidad.



En términos definitorios, podemos decir que el blackjack, o veintiuno, es un juego de cartas en el que se utiliza una o varias barajas americanas (52 cartas). ¿Su mecánica? Realmente sencilla. Sumar 21, o la cifra más aproximada, sin pasarse. Se juega, y hablamos de los casinos, en una mesa semicircular con hasta 7 jugadores y un crupier. ¿Nuestro objetivo? Conseguir una mano mejor. Desde la carta número 2 hasta la número 10 su valor coincide con su propio número. Los ases valen 11 o 1 (a elección del jugador) y las figuran puntúan por 10. Como os podéis imaginar, y más allá del resto de pautas y normas a seguir, nos encontramos ante un juego en el que el valor de las cartas, y de las manos, resulta fundamental.





Aunque el blackjack sea un juego sencillo de aprender y con una mecánica bastante intuitiva, lo difícil llega al querer dominarlo. Por todo ello, y con el único ánimo de poneros las cosas algo más fáciles, hemos decido dar por concluso este texto compartiendo con todos vosotros algunos consejos para salir victoriosos de vuestras partidas.



– Aprende a diferenciar entre cartas duras y blandas. Las cartas blandas son el 2, 3, 4, 5 y 6. Las cartas duras, que ofrecen muchas más posibilidades, son el 7, 8, 9, 10 y as. Aprender a conjugar unas y otras resulta fundamental a la hora de dar forma a tu propia estrategia de juego.



– Plantarse con 17. No hablamos de algo que se aplique a la banca. No obstante, se trata de una estrategia altamente recomendable. No en vano, a partir de 17 las posibilidades de sobrepasar el 21 son demasiado elevadas.



– Sentido común y números. Gestionar tus fondos con sentido común resulta primordial. Algo que debe llevarnos siempre a estudiar cual puede ser nuestra apuesta máxima antes de comenzar incluso a jugar.