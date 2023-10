Riegos del kit digital, ¿por qué debemos tener cuidado?

El kit digital ha ganado mucha popularidad con el paso de los años. Desde la crisis por covid-19 y ante la necesidad de los negocios por poner en Internet todos sus servicios, han surgido varias subvenciones por parte de empresas para que todo sea más rápido, ligero y con tremendas garantías.

Sin embargo, en lo que respecta a este modelo no ha ido todo tan bien como esperaba y es que, aunque son muchos los proyectos que sí han podido aprovecharse de algunas de sus ventajas, el no saber por dónde tirar ha metido a algunas personas en caminos de los que no podían salir, en problemas que nadie necesita para su día a día.

¿Cuáles son los peligros del kit digital?

Conocemos como kit digital a esa subvención que lanzó el Fondo Europeo para que hubiese una recuperación tras el covid-19. Esto, que visto de esta manera supone un beneficio, ha traído dobles raseros para algunas personas que no sabían bien qué hacer con él o cuáles eran las condiciones de su letra pequeña.

Con la idea de que hay que presentarla en la declaración de la Renta, son muchas las personas que se han confundido sobre cuáles eran los objetivos, negocios que no han hecho un buen uso de la misma y que ahora no saben muy bien por dónde tirar. A continuación, para que estés al tanto, te dejamos con algunos de los riesgos reconocidos:

Registro de otras subvenciones

Las empresas suelen buscar ayudas y/o subvenciones con las que sacar adelante parte de los gastos que generan sus actividades. No obstante, en el momento en que nos hacemos con el famoso kit digital tendremos que comunicar a Hacienda todo lo que hemos recibido en el año, cada céntimo del que nos hemos beneficiado para que ese proyecto al que tenemos tanto cariño, sea conocido por los usuarios.

Comunicar la contabilidad

Todos los negocios de España tienen que comunicar su contabilidad de manera mensual y/o anual pero, si nos hemos beneficiado de esta ayuda del Fondo Europeo habrá que hacerlo de manera diferente, Con un código contable que nada tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora, las administraciones serán conscientes de que nosotros también apostamos por esta salida. ¿Lo tienes tú ya?

Informar de cómo va el proyecto

¿Has pedido el kit digital para hacer un proyecto concreto? Si la respuesta es sí, debes saber que tendrás que informar al organismo continuamente sobre cómo va el tema, cuáles son los pasos que has dado y aquellos que te quedan por dar. Aquí, el simple hecho de contratar a un diseñador WordPress que te lleve toda la gestión técnica del modelo será un detalle del que te tengas que advertir y que no siempre viene bien. ¿Comprendes ahora parte de su riesgo?

Pagar dinero de tu bolsillo

Si por cualquier razón incumples algunas de las cláusulas que tiene el contrato, se te puede obligar a pagar dinero de tu bolsillo. Esto, que se puede volver contra la persona que lo ha solicitado en cualquier momento, es algo que debemos tener muy presente, un detalle que no se nos puede pasar por alto y ante al que habrá que rendir ciertas cuentas próximamente.

¿Conviene entonces solicitar el kit digital?

El boom que ha tenido el kit digital ha hecho que muchas personas lo soliciten para esos proyectos que tenían en mente, para nuevas hazañas con las que ganar un poco más de nuestra economía. Sin embargo, viendo la manera en la que nos podemos confundir, conviene que lo pensemos todo un poco mejor antes de lanzarnos a la piscina y que haya cosas que lamentar.

En palabras de Borja Aranda Vaquero, vemos que algunos puntos dejan mucho que desear: «La mayoría de las pymes que quieren digitalizarse de esta manera, al final no lo consiguen como tal, ya que en casos como los de presencia online o comercio electrónico son ayudas que no valen de mucho en mercados online competititvos«

De esta manera, en ningún momento estamos diciendo que el kit digital sea algo que ha fracasado como idea sino que debemos tener mucho cuidado sobre cuáles serán los usos que le demos así como el tipo de declaración que le vamos a colocar. Con los papeles sobre la mesa, antes de hacernos con cualquier tipo de contrato de lo sque se ofrecen, conviene que nos leamos bien cuáles son los puntos a los que nos comprometemos, en qué esto que tenemos aquí puede suponer un problema.

A riegos de pagar cantidades de nuestro bolsillo por no cumplir con ciertos pactos, es importante que veamos bien todo lo que supone esta subvención y la manera en la que ha entrado en las vidas de tantos proyectos en España. ¿Te vas a quedar ahí sentado esperando a que te solucionen el papel?