Predicciones noviembre 2022, predicciones 2022 astrología el futuro para noviembre 2022. Llega un nuevo ciclo y aumenta la ansiedad por conocer, las predicciones del mes de noviembre 2022 ¿Qué pasará y qué augurios nos deparan? No busques más, hoy podrás salir de dudas, con la vidente Aurora Parra, quien es la encargada de revelarte los acontecimientos más resaltantes de este mes, que está próximo a iniciar.

Entra en CHATESOTERICO.COM

Según esta experta del tarot, este año ha sido de grandes cambios y tensiones para todos los signos del zodíaco, por ello, es importante tener en cuenta sus presagios; debido a que estos contienen alertas y señales cósmicas, que cada carta astral, debe tener en cuenta, para equilibrar sus energías en este ciclo. Para conocer las predicciones específicas para tu signo zodiacal, puedes visitar CHATESOTERICO.COM, un portal web, donde podrás vivir la experiencia de chatear, con videntes reales y despejar todas tus dudas.

Aurora Parra, te revela las predicciones del mes de noviembre del 2022: «se avecinan muchos cambios con el eclipse lunar»

Un eclipse lunar, está pronosticado para los primeros días del mes y sin lugar a duda, este impactará a todos los signos zodiacales de distinta manera, de acuerdo a su elemento predominante. Este evento, ocurrirá el 8 de noviembre, sin embargo, desde principios del mes, se empezarán a notar los cambios energéticos en todas las cartas astrales. Por ello, Aurora Parra, revela las predicciones del mes de noviembre de 2022, para cada grupo astral.

Los signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis; se verán muy afectados y sentirán fluir sus emociones al máximo. Cualquier cambio inesperado, puede llegar a desesperarles y también, podrán superarlo con rapidez y sentirse como si nada hubiera pasado. Esto ocurrirá antes del eclipse, luego sus emociones tomarán su curso normal y se sentirán en calma y con capacidad de controlarse un poco más.

Por su parte, los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario, se sentirán muy seguros de sí mismos y su ego estará al máximo, lo cual será insoportable para quienes les rodean. Por lo general, la autoestima de estas cartas astrales siempre es elevada, pero en este periodo mensual, sobre todo al inicio, se dejarán llevar por el ego, hasta el punto de caer en la soberbia.

El eclipse lunar también, ejercerá influencia en los signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio; quienes se sentirán confundidos en relación con sus emociones. Los cambios no les sentarán muy bien y les costará ver con claridad, lo que en realidad les conviene.

En los signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario; la influencia lunar será positiva. De hecho, les hará sentirse optimistas y con fuerzas para soñar en grande y luchar por sus objetivos. Incluso, los llevará a pensar que el tiempo que queda para finalizar el año, será suficiente para lograr varias metas.

¿Cuáles son las predicciones del mes de noviembre de 2022, para el amor? Aurora Parra, te revela lo que pasará

El año está por finalizar, sin embargo, las revelaciones no se hacen esperar y la vidente Aurora Parra, tiene las predicciones del mes de noviembre 2022 en el amor, para que conozcas lo que deparan los astros para este periodo mensual.

En el caso de los solteros, los astros los llevarán a sentir la necesidad de tener pareja, la llegada del fin de año y uno nuevo, siempre genera presión de iniciar una relación. Sin embargo, pocas de estas relaciones que se inicien en este periodo, llegarán a estabilizarse y a consolidarse a futuro.

Para quienes están en pareja, a principio de mes, las discusiones, malentendidos y discusiones se incrementarán. Todo ello, se deberá a las influencias astrales y los movimientos de las estrellas. Sin embargo, después de los primeros quince días, las energías alcanzarán su punto máximo y a finales de mes, todo estará en perfecta calma y armonía.

Quienes terminaron una relación hace poco y están en vía de reconciliación, no tienen el panorama muy claro, debido a que las energías no están a su favor; sólo las parejas que tienen un amor fuerte y verdadero podrán unirse nuevamente, si deciden luchar por su relación y dejar atrás los rencores.

Según la vidente certera Aurora Parra, los cambios e influencia que sentirán todos los signos, se debe al eclipse lunar. La luna siempre ha sido fuente de inspiración para los enamorados, sin embargo, en este período, influirá en las parejas para que definan sus sentimientos y las relaciones que no son fuertes, no lograrán superar este período de cambios.

Aurora Parra, revela los augurios que nos revela qué nos deparan los astros en: el dinero y economía

El ámbito económico siempre es importante, por este motivo, Aurora Parra, alerta a los signos zodiacales, realizar ajustes en su economía y evitar los gastos excesivos. No es un buen momento para realizar inversiones no planificadas, aunque parezcan muy buenas al principio, si no se ha realizado un análisis profundo, lo mejor es no invertir los ahorros, pues hay muchos riesgos de perderlo todo.

En cuanto a las ofertas de empleo, las predicciones del mes de noviembre de 2022, indica que hay muy buenas opciones para los que están desempleados, es una buena oportunidad para iniciar y demostrar las habilidades; sólo así podrán permanecer en los puestos de trabajo y obtener todos los beneficios.

Será un buen mes para salir de deudas, para todos los signos zodiacales, aunque esto implique quedar con recursos limitados. Esto será muy beneficioso, pues ayudará a disipar las energías negativas y a alejar la escasez de recursos y la mala racha financiera. Para activar la prosperidad, el primer paso es alejar las deudas.

Los juegos de azar serán satisfactorios a mediados de mes para los signos: Escorpio, Géminis y Sagitario. Por ello, es oportuno apostar a sus números de la suerte, pues obtendrán buenas ganancias. Para Tauro y Cáncer, la economía en este ciclo no tendrá grandes cambios, debido a su capacidad de ahorro. Sin embargo, para el resto de los signos del zodíaco, será un periodo con una economía ajustada, de la cual, podrán salir si evitan adquirir nuevas deudas.

