Los almerienses apuestan por Lendo para comparar sus préstamos en 2022

Pedir un préstamo bancario cada vez es más habitual entre la población, que ha sufrido una pérdida progresiva de poder adquisitivo visible en la clase media más que en otros sectores sociales. También el lastre económico que algunas familias padecen desde la crisis del Covid ha sido un incentivo para que el número de préstamos y créditos haya experimentado un incremento nada desdeñable. El grupo más joven de la población ocupa el porcentaje más alto de solicitantes, ya que no hay para ellos otro remedio a la precariedad que las ayudas de los bancos para afrontar procesos como la emancipación, el amueblamiento de las nuevas viviendas, la compra de un coche, el ingreso en un máster, etc…

Sin embargo, no todas las entidades imponen las mismas condiciones en sus préstamos o créditos, por lo que es necesario pararse a revisar cuál de las opciones será la más ventajosa para nuestra situación. Por suerte, internet pone a nuestra disposición buenas herramientas como los comparadores, que nos muestran las posibilidades más rentables. ¿Cuál usaremos? Los almerienses lo tienen claro.

Lendo, el preferido de los almerienses

Lendo es el comparador de préstamos líder en el norte de Europa y desde hace dos años opera también en España. Este Marketplace online cuenta con miles de usuarios en todo el continente gracias a las muchas ventajas que ofrece en su portal. En estos tiempos que corren en los que los préstamos y créditos están a la orden del día, los usuarios no dudan en recurrir a él para encontrar las mejores opciones. En Almería este comparador ha conseguido aumentar hasta en un 70 % el número de clientes que se han servido de sus bondades, lo que implica un crecimiento extraordinario en un periodo de apenas un año.

¿Cómo funciona?

El proceso de comparación de préstamos en Lendo es realmente sencillo y rápido; en apenas unos minutos podemos tener la información que deseamos. Basta con entrar en la plataforma oficial del comparador y escoger la cuantía que requerimos de la entidad y establecer el plazo que mejor nos venga. En cuanto a la cantidad, se puede elegir desde el mínimo de 500 € hasta el máximo de 30.000. Con respecto al plazo, desde 1 año mínimo hasta 7 como tope.

Una vez especificados el total del préstamo y los plazos, justo debajo nos aparece la información del coste mensual y el interés aplicado. Si estamos de acuerdo, podremos seguir con el proceso, que consiste básicamente en aportar los datos personales necesarios, la información económica precisa y datos de contacto. Después de eso recibiremos las ofertas disponibles para elegir la que más nos convenga, y todo con una sola solicitud. Además, no son más que préstamos preaprobados, no vinculantes, de modo que no acarrean obligación alguna sobre el usuario.

Como nota aclaratoria, que podamos elegir una cifra y un plazo concretos en el comparador no significa que vayamos a encontrar obligatoriamente una oferta acorde. Lendo no es un banco, sino un intermediario, por lo que cabe la posibilidad de que los datos que el usuario concreta en la web no puedan ser afrontados por ninguna de las instituciones prestamistas colaboradoras.

Blog de noticias

La plataforma online de Lendo no sólo ofrece este comparador y todas las ventajas que implica. Cuenta también con un blog de noticias en las que los usuarios pueden ponerse al día de cuestiones financieras importantes como lo que es el IPC, cómo afectará el Euribor a los intereses en los préstamos, qué tipo de hipoteca es más conveniente actualmente, qué es la prima de riesgo, etc. Una información muy interesante para quienes desean encontrar su préstamo.

¿Qué ventajas tiene comparar préstamos?

Como es de sobra conocido, no todas las entidades tienen las mismas exigencias y condiciones a la hora de conceder tanto a sus clientes como a los no clientes. Además, actualmente existen numerosas empresas de préstamo, crédito y microcrédito online que han ampliado la oferta más allá de las entidades bancarias consolidadas y, a decir verdad, con condiciones más flexibles. Con toda seguridad encontraremos la oferta que más nos interese entre todas las que recibamos. Comparar las distintas opciones es lo más recomendable e inteligente.

Aspectos importantes a la hora de contratar un préstamo

Otro consejo interesante a la hora de contratar un préstamo es mirar qué condiciones nos impone su concesión. Aquí dejamos algunos aspectos a los que se debe prestar mucha atención.

Interés: es lo más importante, pues de él dependerá el coste final de las mensualidades y lo que devolveremos de más. Cuanto más bajo, mejor.

Productos anexos:en algunas ocasiones los préstamos traen aparejados obligatoriamente otros productos como seguros, una apertura de cuenta o algo por el estilo. Lo mejor es asegurarse de que nada de esto existe, ya que supondrá un encarecimiento.

Tasas de devolución anticipada: algunos bancos imponen un interés por devolver el préstamo antes de tiempo. Si es nuestro caso, mejor dejarlo, ya que nos obligará a lidiar con el préstamo incluso si tenemos el dinero para satisfacerlo.