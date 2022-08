La tecnología: la mejor aliada de la ciberseguridad

Es normal que los usuarios de la Red se sientan inseguros cuando navegan. ¿Acaso no son ciertas las historias de hackeos que conocemos casi a diario? Entonces, ¿cómo se puede garantizar que no seremos nosotros la próxima víctima? Afortunadamente, la ciberseguridad ha avanzado mucho de la mano de la tecnología. Si te interesa el tema, no dejes de leer hasta el final, que te lo contamos todo.

¿Qué es la ciberseguridad?

Por ciberseguridad entendemos todas las medidas de protección de programas, sistemas y redes. Con esto se evitan los ataques digitales o hackers, que pretenden acceder a la información almacenada para destruirla o modificarla. También es común la suplantación de identidades para acceder a las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de las personas.

Para que tengas una idea, actualmente hay más ordenadores conectados que personas en el mundo. Como ves, esto puede ser un paraíso para los hackers. Así, en las redes opera un tipo de delincuencia muy sofisticada, capaz de secuestrar información valiosa para extorsionar o pedir rescate.

Importancia de la tecnología en la ciberseguridad

Los hackers utilizan sistemas muy avanzados para acceder a la información de las personas y empresas. Estas operaciones solo se pueden combatir estando siempre un paso por delante de ellos, en materia de tecnología. Incluso, es preciso actualizar constantemente los sistemas de seguridad, como medida de precaución. Un buen ejemplo lo tenemos en los casinos online fiables en España. Estos no escatiman en recursos para ofrecer a sus usuarios los más sofisticados avances tecnológicos en materia de ciberseguridad. Pero sobre este punto nos extenderemos más adelante.

Tipo de tecnología más común en la ciberseguridad

El más robusto sistema de ciberseguridad debe proteger tres elementos fundamentales. El primero tiene que ver con dispositivos EndPoints, tales como ordenadores, móviles y routers. Mientras que los otros dos deben estar dirigidos a las redes y la nube, respectivamente.

Para cumplir con este objetivo, la tecnología que suele usarse es la siguiente:

Software antivirus

Filtrado de DNS

Firewalls de próxima generación

Protección de correo electrónico.

La tecnología de ciberseguridad en los casinos online

Uno de los mejores ejemplos de la implementación de la tecnología más moderna en materia de ciberseguridad, la tenemos en los casinos online. Y no puede ser de otra forma, dada la regulación existente en España. Aquí, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) es la encargada de dar las licencias a los operadores. Se trata de una entidad muy rigurosa, que exige a los casinos online los más avanzados sistemas informáticos. Su objetivo principal es garantizar la seguridad de los usuarios.

En seguida veremos algunos ejemplos de la ciberseguridad de los operadores del juego en línea en nuestro país.

¿Qué hace tan segura a la industria del juego online en España?

No está de más recordar que es reconocida como una de las más efectivas del mundo. Aquí te contamos cuáles son las tecnologías más usadas en la ciberseguridad de los casinos online que operan en España. Veamos:

Tecnología RNG

Con estas siglas conocemos al software algorítmico generador de números aleatorios. Este es el encargado de garantizar que todas las combinaciones y resultados de los juegos sean al azar. Así se impide la manipulación de los resultados.

Cifrado de datos

Esto es algo fundamental para garantizar la confidencialidad de la información que comparten los usuarios con el operador de juegos. Así, queda fuera del alcance de los hackers. Para ello, lo más común es usar sistemas de encriptación o cifrado de datos, como el SSL y el TSL. Estos son los mismos que utilizan muchas entidades bancarias, lo que habla muy bien de su eficacia. Una buena forma de asegurarte que un sitio web encripta su información, es que su dirección URL inicie con las letras “https”.

Inteligencia Artificial

Este sistema es cada vez más popular entre los casinos online. Permite una interacción más eficaz entre el usuario y el servicio técnico. Pero también ayuda a detectar el uso abusivo del juego, así como impide la suplantación de identidad. Esta tecnología sigue desarrollándose, por lo que seguro la veremos en otras áreas fundamentales de la seguridad de estas plataformas.

La blockchain

Debido a que cada vez son más los casinos online que ofrecen criptomonedas como opciones de pago, también dependen de la blockchain. Conocido como cadena de bloques, este sistema funciona como un libro de contabilidad inalterable. De tal forma, que allí queda siempre el registro de todas las transacciones. Así que son métodos muy seguros. Pero esta tecnología también está siendo usada para garantizar la transparencia de los juegos. Lo que se traduce en mayor seguridad para el usuario.

Por todo lo anterior, podemos concluir que sin la tecnología no hay ciberseguridad eficaz. Además, los sistemas se deben actualizar constantemente para estar un paso delante de los hackers.