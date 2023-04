Cómo redactar y ordenar la experiencia laboral en un CV

A pesar de que el mercado de trabajo poco a poco está mejorando, es importante presentar un buen CV para tener oportunidades de acceder a un puesto de trabajo adaptado a nuestras necesidades. Como siempre decimos, cada persona es un mundo, es decir, el CV siempre debe ir ligado a nuestro potencial. No hay que cometer el error de entregarlo sin filtro porque eso podría provocar encontrar puestos de trabajo que realmente nos interesan. Dicho esto, vamos a mostrar información de cómo redactar y ordenar correctamente el CV para tener más opciones de encontrar un buen puesto de trabajo.

¿Qué es la experiencia laboral del CV?

Para poder redactar y ordenar correctamente el currículum es necesario saber qué es la experiencia laboral. Como nos comentan los especialistas de CuestionesLegales.com, la experiencia laboral es el apartado en el listado en el cual se exponen las actividades, conocimientos y aptitudes dentro del CV. Esa información se debe rellenar teniendo en cuenta los trabajos que se han desarrollado a lo largo de la vida laboral.

Es un apartado realmente importante. Según los expertos de Cuestiones Legales, es el apartado principal del CV. Los reclutadores suelen fijarse en primer lugar en ese apartado para reclutar y rechazar a los candidatos. Si la experiencia laboral les interesa, tienen el CV en cuenta. Si no se adapta a lo que buscan, directamente lo rechazan sin leer más información del mismo. Por ese motivo, si quieres optar a un buen trabajo es importante que rellenes correctamente este apartado.

¿Qué debo poner en la experiencia laboral del CV?

Tras conocer qué es, es el momento de completar correctamente la experiencia laboral del curriculum.

Este apartado no debe rellenarse como un simple listado, como nos indican desde el portal de recursos humanos de Laboralea. Sino que debe tener información de calidad para llamar la atención. Un CV que llama la atención, siempre ayuda a que las oportunidades de acceder a una entrevista personal sean más altas. Por ese motivo, siempre tenemos que vendernos bien para demostrar todo nuestro potencial. Es decir, este apartado siempre debe ser rellenado como un producto de marketing. Cuanto mejor te vendas, más opciones tendrás de triunfar.

Si tienes interés en acceder a una empresa determinada, este apartado lo tendrás que personalizar. Para comenzar, deberás informarte de las necesidades de la empresa. Y una vez que las conozcas, deberás rellenar este apartado. El objetivo es conseguir crear un CV personalizado para la empresa a la cual optas acceder y así tener más opciones. Si mandas un CV igual para todas las empresas, este apartado no será personalizado y las opciones de acceso al puesto de trabajo serán inferiores.

Si realmente quieres tener más opciones de acceder a una empresa determinada, es fundamental que rellenes este apartado adaptando tu experiencia a las necesidades de la empresa. Si lo haces bien, llamarás la atención del reclutador. Como todo en esta vida, para tener opciones de encontrar un buen trabajo es fundamental venderse bien. Una persona que se vende bien a través del CV es una persona que tiene más opciones de conseguir el ansiado trabajo.

¿Qué datos debe tener la experiencia laboral?

Para que todo quede bien completo, este apartado deberá contar con los siguientes datos.

Nombre de la empresa

Nombre del puesto de trabajo

Fechas de inicio y fin de cada puesto de trabajo

Descripción de la empresa

Localidad

Finalidad del puesto

Tareas principales desarrolladas

Logros

Web de la empresa (Si es que dispone de ella)

Es importante mostrar la información de manera clara y simplificada. No tienes que hacer una carta con cada experiencia laboral. Si el reclutador tiene interés, te preguntará en futuras entrevistas de trabajo.

¿Hay que detallar toda la experiencia profesional?

A través del blog laboral de QueNecesitamos hemos podido conocer que no es necesario detallar toda la experiencia profesional. Como podemos leer en uno de sus principales artículos, no es necesario, pero sí que hay que ser cuidadoso con la información que vamos a incluir.

Para que lo entiendas, el reclutador tiene delante de la mesa decenas o incluso cientos de curriculums. Eso quiere decir que quiere ir al grano y por ese motivo tú tienes que darle la información que necesita. Es fundamental rellenar este apartado con la información útil, es decir, hay que ir al grano y eliminar la paja. No metas contenidos que realmente no te interesan para hacer que el CV parezca más grande. Te puedo asegurar que los reclutadores apuestan por los trabajadores que optan por un currículum directo y no intentan rellenar para parecer mejores.

Solo debes centrarte en poner los detalles que puedan aportar valor y eliminar las que no aportan nada. Y si el listado de trabajos es demasiado grande, aporta la información de los trabajos que van ligados al puesto que quieres ocupar. Puedes eliminar los trabajos que no están relacionados. Recuerda, nuestro objetivo es llamar la atención, no aburrir al reclutador con demasiada información. Si lo haces, lo apartará y tus opciones de trabajar para esa empresa serán mínimas.

Redacción de la experiencia laboral

Todo lo anteriormente está muy bien, pero no sirve de nada si no lo redactas correctamente. Usar las palabras adecuadas te permitirá llamar más la atención y en consecuencia te será más fácil tener opciones de acceder al puesto que te interesa.

Para conseguir una buena redacción, no solo debes cuidar la ortografía. Es fundamental encontrar las palabras con las cuales te sea un poco más fácil conectar con la empresa. Este tipo de palabras son conocidas bajo el nombre de “palabras clave”. Encontrarlas no siempre es fácil, pero si dominas el tema te será un poco más sencillo incluirlas en este apartado.

Incluir las palabras clave con las que la empresa trabaja te ayudará a mandar un mensaje de que sabes qué es lo que necesitan. Cuando una empresa se da cuenta de ese detalle, siempre valora con una mejor puntuación a ese candidato. No lo dudes, adaptar el CV a la empresa siempre te ayudará a abrir la puerta con más facilidad.