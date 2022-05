¿Cómo los bonos de bienvenida pueden ayudarte en los casinos online?

Los casinos online son cada vez más populares debido a sus ventajas con respecto a los casinos de siempre. Estos son mucho más accesibles y cómodos, y ofrecen un catálogo de juegos mucho mayor.

Otra gran ventaja que tienen los mejores sitios de casino en España es que ofrecen bonos y promociones a los jugadores. Por tanto, jugar resulta más divertido y también más interesante.

En este artículo, la especialista en juegos de azar, Caren Amador, nos habla acerca de los bonos de bienvenida, y cómo estos pueden ayudarte a la hora de jugar en un casino online. Puedes encontrar más artículos de esta autora aquí.

La nueva regulación del juego en España

Para hablar acerca de los bonos casino en España, tenemos que tener en cuenta la nueva regulación del juego que se aprobó el 3 de noviembre de 2020.

A este respecto, se llevaron a cabo varias modificaciones en los horarios de publicidad audiovisual, en el patrocinio de equipos y en los famosos bonos de casino. Estas nuevas modificaciones están recogidas en este Real Decreto.

Hoy en día, ya no puedes recibir un bono de bienvenida en el casino online nada más registrarte. Para ello, debes verificar tu cuenta de jugador y esperar al menos 30 días. Después, podrás reclamar todos los bonos que quieras, como siempre.

El objetivo de esta nueva regulación es que los casinos no utilicen estos bonos para atraer a nuevos jugadores con ofertas engañosas, es decir, con unos términos y condiciones nada favorables.

¿Qué es un bono de bienvenida?

Un bono de bienvenida es un tipo de bono que un casino online te ofrece por registrarte en un casino online. No obstante, debido a que la nueva regulación no los permite, los bonos de bienvenida de los casinos ya no son tan populares como antes.

Por tanto, para poder usar este tipo de bonos y otros, debes esperar un cierto tiempo. ¡Pero no pasa nada! No han desaparecido del todo.

Tipos de bonos de bienvenida

Los bonos de bienvenida pueden ser de muchos tipos. La mayoría de ellos consiste en un bono de recarga, es decir, en dinero gratis que recibes si haces un deposito.

Por ejemplo, hay bonos de bienvenida que te ofrecen el 50 % de tu primer depósito tras el mes de espera. Si depositas 100 €, entonces el casino te regala otros 50 € para que puedas jugar.

Sin embargo, puedes conseguir giros gratis de casino para hacer girar los carretes de tus tragaperras favoritas, y otros tipos de bonos exclusivos, como bono de bienvenida gratis de tragamonedas cripto, dedicados a los jugadores de casino que usan criptomonedas.

Términos y condiciones de los bonos de bienvenida

A la hora de reclamar un bono de casino online es muy importante que leas los términos y condiciones del mismo.

En esta información, puedes encontrar los datos que necesitas para conocer el funcionamiento de cada bono y saber si te interesa o no.

A este respecto, puedes leer cuáles son los requisitos de apuesta de los bonos, el plazo de caducidad, los juegos elegibles en los que puedes usarlo, los límites mínimos y máximos, etc.

En definitiva, ¡nunca reclames un bono sin antes leer con atención sus términos y condiciones!

Cómo sacarle el máximo partido al bono de bienvenida

Los bonos de bienvenida son diferentes, pero la gran mayoría de ellos te ofrecen un bono de recarga con dinero gratis para apostar. Por tanto, lo mejor es aprovechar ese dinero gratis para hacer apuestas más fuertes.

Otro buen consejo sería elegir juegos que tengan un RTP alto. Estos juegos te ofrecen más probabilidades de ganar, así que son una apuesta más segura. ¡Gana con el bono de bienvenida y diviértete!

Conclusión

El mejor bono de casino es aquel que sabes aprovechar. No importa que este sea un bono de bienvenida o de cualquier otro tipo, si sabes cómo usar los diferentes bonos de casino, tus posibilidades de ganar aumentarán.

Además, lo más importante de todo es que te divertirás mucho más y jugar se te hará mucho más ameno e interesante.