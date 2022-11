Cómo encontrar una casa de apuestas confiable

El sector de las apuestas ha vivido un crecimiento exponencial durante los últimos años. Hay quien afirma que el motivo no es otro que nuestra predisposición genética a apostar… ¡lo llevamos en el ADN! Con cerca de 1.000.000 de jugadores activos en 2021 y un incremento de más del 10% cada año, las cifras hablan por sí solas.



A estas alturas queda meridianamente claro que nos gusta apostar. No obstante, no solo se trata de una cuestión de gustos. ¿Alguna vez nos paramos a pensar o analizar la fiabilidad de los sitios donde apostamos? En el siguiente texto desgranamos algunos de los aspectos claves a tener en cuenta a la hora de escoger casas de apuestas seguras.

La reputación es una herramienta generadora de confianza. De nada sirve tener claros nuestros pronósticos si los realizamos en la primera web con la que nos cruzamos. Resulta recomendable fijarse en la trayectoria de cada casa y en su servicio de atención al cliente. No en vano, contar con múltiples vías de contacto es otra de las obligaciones de cualquier web de apuestas a la hora de presentarse en el concurrido escaparate online.

Echar un vistazo a las opiniones de los clientes es siempre, y no solo en el ámbito de las apuestas, una, valga la redundancia, apuesta segura. Por norma general las casas de apuestas con mayor experiencia y trayectoria suelen contar con mayor número de reseñas a tener en cuenta. ¿No encuentras ninguna?, ¿ni buena ni mala? Quizás debas replantearte tu elección.



La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) es el organismo oficial encargado de la regulación de todo lo relacionado con el juego y las apuestas. Y os podemos asegurar que los requisitos exigidos para obtener licencia en España no son moco de pavo. Abarcando cuestiones que van desde la transparencia, hasta la seguridad. Es por ello que ver su logotipo es, sin ningún atisbo de duda, una garantía de tranquilidad y seguridad. Dos cuestiones que, visto el panorama, valen su peso en oro.

Cualquier casa de apuestas online que se precie tiene que contar con un apartado destinado, en exclusividad, a sus políticas de seguridad y privacidad. Y debe estar disponible en un lugar visible de la web. No en vano, además de erigirse como un requisito de obligado cumplimiento, se trata de un apartado que específica las condiciones y el trato de los datos de los usuarios. ¿No lo encuentras? Probablemente debas desconfiar.

La web de apuestas de tu confianza debe contar con un sistema claro y sencillo de retirada de dinero y cobro de premios. Asegúrate de ello y, sobre todo, ten a mano los movimientos bancarios para comprobar que todo cuadra. En caso contrario te recomendamos bloquear el medio utilizado. Recomendado, llegados a este punto, el uso de tarjetas. No en vano, la mayoría cuentan con diversos seguros que se suman al respaldo de una entidad bancaria con nombre y apellidos.