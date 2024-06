Claves para proteger las cerraduras de tu coche frente a posibles robos

Dejar el coche en la calle por las noches es una de las principales preocupaciones de los conductores en la actualidad. Todos conocemos a alguien a quien, en algún momento, le han robado o le han intentado robar el coche. Aunque no lo hayan logrado, lo podemos detectar si vemos que las cerraduras del vehículo han sido forzadas. Por este motivo, la mayoría de los vehículos cuentan con alarmas y sistemas antirrobos.

Sin embargo, los ladrones, en muchas ocasiones, utilizan técnicas de robo muy avanzadas para eludir estos sistemas e incluso para hackear tu coche. De hecho, según datos del Ministerio de Interior, cada año se denuncian más de 35.000 vehículos sólo en España, lo que da una media de más de 90 coches robados cada día. Algunos de los modelos que más se suelen sustraer son el Seat Ibiza, el Volkswagen Golf, el BMW X5 o el Toyota Land Cruiser, entre otros.

Por este motivo, para garantizar tu tranquilidad, nos hemos puesto en contacto con los especialistas de CarKeySystem.com para darte las claves principales para proteger las cerraduras de tu coche frente a robos. Sigue leyendo si quieres conocerlas en profundidad.

No dejes el coche en marcha con las llaves puestas

Uno de los momentos más críticos que suelen aprovechar los ladrones de vehículos es cuando dejamos el coche en marcha con las llaves puestas. Estos sólo necesitan unos segundos para hacerse con nuestro vehículo. Por este motivo, aunque tengas que parar para hacer una pequeña gestión de un par de minutos, una de las claves para proteger tu vehículo es quitar las llaves y cerrarlo bien.

Vigila dónde aparcas el coche

Cuando aparcas el coche, es vital prestar atención a la zona en la que lo vas a dejar descansar por la noche. Elige lugares seguros, que no estén en zonas muy aisladas y que no sean conflictivos y vigila que no haya señales de actividad sospechosa alrededor de tu vehículo. Del mismo modo, también te recomendamos que no aparques siempre en el mismo sitio, ya que este tipo de rutinas pueden facilitar la planificación del robo.

Además, si no utilizas tu coche durante temporadas muy largas, es más que recomendable no dejarlo aparcado en el mismo sitio durante meses. En estos casos, es vital tenerlo lo más vigilado posible y cambiarlo de sitio de vez en cuando para dificultar el robo. Recuerda que los coches que permanecen aparcados en la calle durante meses son los primeros que suelen ser objeto de robos, ya que el propietario suele tardar un tiempo en detectar el robo.

No dejes nunca las ventanillas abiertas

Cuando aparques el coche, es necesario que te asegures de haber cerrado muy bien las ventanillas. El hecho de dejar las ventanillas abiertas es uno de los principales errores de seguridad que permiten que algunos ladrones puedan introducir algún objeto, como una ganzúa, para bajar las ventanillas. De esta forma, se pueden hacer con el control de nuestro vehículo de una forma muy sencilla y sin que se active el sistema de seguridad.

Comprueba que el coche está bien cerrado

Muchas veces, al aparcar nuestro coche en cualquier aparcamiento de un centro comercial o en la calle, solemos confiar en el cierre remoto. Sin embargo, en algunas ocasiones, la llave inteligente puede fallar y, si esto sucede, el vehículo queda abierto y expuesto a posibles robos. Para evitar estas situaciones de riesgo, lo más apropiado sería comprobar físicamente las puertas y asegurarse de que, efectivamente, están bien cerradas,

Protege tus cerraduras con un sistema antirrobo

Por supuesto, te recomendamos proteger las cerraduras de tu coche con un sistema antirrobo de alta tecnología. Los sistemas antirrobo habituales pueden dificultar el acceso de los ladrones al interior del coche, pero no son infalibles. Sin embargo, al utilizar un método más avanzado, puedes frustrar cualquier intento de robo por muy avanzadas que sean las técnicas de los ladrones.

Entre ellos, podemos destacar los sistemas de radiofrecuencia RFID, que pueden impedir que los ladrones puedan hackear el sistema de apertura de tu vehículo. También podemos nombrar las alarmas de seguridad, que permiten alertar en caso de robo. Por su parte, la instalación de inmovilizadores electrónicos, que forman parte de un sistema de seguridad que no deja arrancar el motor del coche cuando detecta que se está produciendo el robo del vehículo.

Instalación de bloqueadores y rastreo GPS

Otra manera de proteger las cerraduras del coche frente a los robos es disuadir a los ladrones mediante la instalación de bloqueadores de dirección en el volante, así como en los pedales. Puede ser un poco engorroso, pero es muy poco probable que intenten robar un coche con este tipo de protección. Asimismo, también te recomendamos utilizar sistemas de rastreo GPS, ya que, en caso de robo, es más fácil que la policía lo pueda localizar.

Instala cerraduras de alta seguridad

La instalación de cerraduras de alta seguridad está pensada para frustrar cualquier intento de robo. De esta manera, si alguien las intenta forzar, no podrá hacerlo, ya que son mucho más resistentes y pueden contar con refuerzos frente a los robos. Puedes apostar por un equipo de cerrajeros especializados en vehículos, como Car Key System, que se encargan de instalar cilindros de alta resistencia, cerraduras reforzadas o codificar las llaves de tu coche por mucho menos dinero del que te imaginas.

En definitiva, podemos decir que proteger las cerraduras del coche frente a posibles robos es una tarea esencial para cualquier conductor. Puedes hacerlo de manera directa o de forma disuasoria, para que los ladrones sepan que se encontrarán con muchas dificultades si intentan robar tu coche.

Si sigues las claves para proteger las cerraduras de tu coche frente a posibles robos, puedes mejorar significativamente la seguridad de tu vehículo y reducir el riesgo de que te lo roben. No olvides que la prevención es la mejor estrategia, y que, con un poco de atención y las herramientas adecuadas, puedes mantener tu coche bien protegido y a salvo.