Amarres y hechizos de amor: desvelamos los ingredientes secretos

Todos quieren conocer los ingredientes secretos que se utilizan para realizar amarres y hechizos de amor, y si eres uno de ellos, estás en el lugar adecuado. Alicia Collado quiere desvelar los ingredientes esenciales de un hechizo de amor utilizado para intentar recuperar a tu ex. Y es que, ¿a quién no le ha despertado la curiosidad alguna vez sobre los secretos que guardan los amarres de amor?

¿Amarres de amor profesionales o caseros? Los expertos esotéricos los diferencian

Cuando decidimos luchar para recuperar a la ex pareja, muchas personas no saben muy bien por dónde empezar, y buscan una posible solución que puedan hacer en casa, sin apenas coste y que sea rápida. Sin embargo, hemos comprobado que los amarres de amor caseros no suelen funcionar en la mayoría de los casos, y al final muchas personas terminan acudiendo a expertos en la materia.

Por todo ello, los profesionales esotéricos hablan de la gran diferencia que existe entre amarres de amor y amarres de amor caseros. Mientras que los primeros son realizados por videntes buenas con gran experiencia en dichos rituales de amor, los segundos son hechizos de “andar por casa”, que en muchas ocasiones solo hacen perder ese tiempo que tan valioso es cuando tratamos de recuperar a nuestra ex pareja.

¿Cuáles son los ingredientes en rituales de amor profesionales más utilizados?

A pesar de que muchas veces nos empeñamos en saber qué ingredientes utilizan las videntes buenas para realizar amarres de amor efectivos, lo cierto es que las herramientas más utilizadas no son físicas. Al contrario de lo que pensamos, esos ingredientes indispensables para que un hechizo de amor pudiera llegar a ser efectivo, tienen su origen en la sabiduría y el conocimiento de quienes lo ponen en práctica, y eso no se puede comprar, se debe tener.

Mystic still life with tarot cards, elixir bottle and ingredient for potion on witch table. Alternative medicine concept. Esoteric, gothic and occult background with magic objects and herbs.

Todos podemos encender una vela y citar una oración sacada de internet, pero esto no es suficiente a la hora de intentar recuperar a tu ex con amarres de amor. Por eso, conocer los ingredientes más utilizados en conjuros de amor profesionales, te servirá para entender que no todos podemos llegar al éxito, puesto que ser vidente requiere de unas cualidades específicas.

¿Quieres hacer un hechizo de amor casero? Descubre qué necesitas

Si después de lo que hoy te hemos contado, sigues pensando en hacer un hechizo de amor casero para intentar ese retorno de pareja, lo mejor que puedes hacer es confiar en aquellos que procedan de páginas con autoridad, ya que en muchas ocasiones internet supone desinformación, que es justo lo contrario a lo que necesitamos.

Los materiales pueden ser muy diferentes, y la cantidad de ellos dependerá de cada amarre de amor, pero todos esos ingredientes serán de fácil acceso, ya que puede que los tengas por casa. Lo que sí que es importante destacar, es que necesitas por encima de todo una buena concentración, así como una buena actitud ante las energías. Querer ser receptivo de las fuentes energéticas, no es lo mismo que acabar recibiéndolas, debes poner de tu parte en todo momento.

5 Elementos esenciales de un amarre de amor efectivo que no pueden faltar

Además de la buena predisposición a recibir las energías, y la concentración, te desvelamos los 5 elementos esenciales de un amarre de amor efectivo que no pueden faltar en según qué ocasión. El equipo de Alicia Collado, líder del sector esotérico reconocido internacionalmente, desvela esos ingredientes secretos para intentar triunfar en el retorno de pareja.

Siguiendo las recomendaciones de los expertos, los amarres de amor caseros podrían ayudarte a sintonizar con la persona amada, así que no pierdas la oportunidad y apunta en tu libreta todo lo necesario. Aunque, no debes olvidar que solo las videntes buenas con mucha experiencia saben hacer amarres de amor con un alto grado de efectividad.

Higiene ambiental para favorecer el retorno de pareja

Antes de comenzar a realizar un hechizo de amor casero, debes acondicionar el espacio en el que vas a trabajar. La higiene ambiental es fundamental para favorecer el retorno de pareja. Los expertos recomiendan que sea un espacio tranquilo e íntimo, donde te sientas en paz, y con seguridad.

La luz deberá ser, según los expertos, tenue que nos invite a la concentración y a centrarnos en nosotros mismos, es decir que nos incite a mirar nuestro interior. También es recomendable escoger un sitio alejado de ruidos externos, para centrarnos en nuestra respiración y en aquello que queremos conseguir sin distracciones.

Para realizar amarres de amor, y que pudieran llegar a buen término debemos saber que muchos factores pueden influir en ellos, por eso debemos cuidar con mucho mimo y detalle los que estén a nuestro alcance.

Endulzamiento con vela de miel ¡Un indispensable!

Uno de los elementos estrella de los hechizos de amor es la vela de miel para realizar endulzamientos.

La miel es una gran conocida de la gastronomía española por su dulce sabor, pero también es conocida por sus muchas propiedades beneficiosas para la salud de las personas, sin embargo, también debemos añadir los aportes que le da a un buen amarre de amor, pues convertida en vela, podría servir para endulzar a la persona que queremos reconquistar.

El endulzamiento esotérico, consiste en trabajar desde un hechizo de amor para intentar dulcificar el carácter de la persona amada, o tratar de ablandar sus sentimientos para que afloren aquellos que les recuerde y les lleve a ti. Ten en cuenta este tipo de velas cuando realices amarres de amor caseros.

Muchos poderosos conjuros de amor usan la magia de la canela

La canela, un elemento también gastronómico conocido por sus propiedades afrodisíacas, y es que cuando queremos recuperar a la persona amada, debemos tener en cuenta todos los aspectos que conforman una relación, y la pasión es esencial.

Por eso, muchos conjuros de amor usan este ingrediente, bien sea en forma de esencia, de rama, o de polvo. En cualquier formato, la canela representará esa parte más carnal de la relación, para intentar potenciar así la sexualidad entre ambas personas.

Así pues, si deseas realizar amarres de amor caseros, no olvides tener a mano esta esencia, en cualquiera de sus formatos para tratar de despertar esos instintos más primarios hacia tu persona. Además, sabemos que otra de las propiedades de la canela reside en su alto potencial para mejorar el ánimo, por lo que podría ayudar a mejorar las energías que os unen.

Amarres de pareja con ungüentos y esencias naturales

Para llevar a cabo amarres de pareja, se podrían utilizar muchas esencias naturales y ungüentos especiales preparados por profesionales, que en tiendas esotéricas podrías encontrar. Utilizar como vía de conexión la naturaleza entre las dos personas, es algo mágico a la vez que difícil de conseguir. ¡No desesperes! Porque Alicia Collado podría ayudarte a conseguir lo que deseas con sus amarres de amor profesionales.

Las esencias naturales provienen de las fragancias de las flores y otros órganos vegetales, por lo que sus propiedades son muy depurativas. Dentro del contexto en el que nos encontramos, para llevar a cabo algunos de los amarres de amor se utilizan estos aceites con el fin de intentar eliminar aquello que separa a la pareja, ya sean terceras personas, malos consejeros, o malas vibraciones.

Amarre con orina, un ritual casero de los más buscados

Otro de los elementos que se tienen muy en cuenta a la hora de hacer hechizos es la orina. Si has buscado cómo hacer para recuperar a tu ex, uno de los resultados sin duda ha sido el de amarre con orina. Y es que es un amarre de amor casero de los más buscados, ya que se tiene la creencia de que la orina tiene virtudes mágicas y energéticas.

Sin embargo, existen discrepancias a la hora de hablar de los límites de los elementos de un conjuro de amor, y muchos profesionales, como el equipo de Alicia Collado opina que la orina no sería necesaria para llegar al éxito, al igual que ocurre con el amarre con menstruación.

