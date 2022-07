5 tips para tener conversaciones en inglés y no fallar en el intento

Mantener una conversación en inglés es, sin duda, lo más difícil a la hora de manejar este nuevo idioma. No te preocupes si al principio no te sale como esperabas, los errores también forman parte del aprendizaje y en este artículo te daremos algunos tips que te ayudarán a mejorar tu expresión oral.

Los cursos inglés en línea cada vez se perfeccionan más. Podemos tener acceso a libros, audiolibros, clases con profesores nativos y practicar el idioma hablado.

Una academia de lenguas en línea es una alternativa disponible a toda hora, ideal para personas con agendas complicadas, así como para aprovechar todos los avances tecnológicos que existen en la actualidad.

5 consejos para mantener una conversación fluida en inglés

1.- Presta atención a lo que te están diciendo

Puede que al principio cuando estás aprendiendo a conversar en inglés pienses en varias cosas a la vez (incluyendo el nerviosismo de equivocarte). Uno de los consejos de los expertos es que te concentres lo más que puedas en lo que tu interlocutor te esté diciendo.

La idea principal cuando hablas en inglés es poder expresarte bien y esta habilidad se perfecciona escuchando, hace que cuando llegue el momento de tu intervención lo hagas de una forma espontánea. Lo anterior no quiere decir que no prestes atención a lo que responderás, sino que para esto te ayudará escuchar bien a quien te está hablando.

2.- Las pausas están bien

Para mantener una conversación fluida en internet debes comenzar por saber que las pausas están bien y son muy necesarias cuando de tratar de calmar los nervios se trata, además te ayudan a pensar con coherencia lo que vas a responder.

El nerviosismo puede llegar a causar la sensación de que el tiempo pasa muy rápido y esto puede complicar tu conversación porque sin las pausas necesarias es más difícil que tu cerebro ordene las ideas.

3.- Entrena tu oído con varias herramientas

Cuando conversamos no se trata solo de hablar, ya se explicó la importancia de escuchar, pero ¿cómo podemos entrenar nuestro oído? La mejor manera de hacerlo es lograr una inmersión lingüística absoluta y esto se te hará más fácil, si como complemento a tus clases de inglés, incluyes en tu rutina diaria escuchar música y ver películas en otro idioma, así como practicar con tus amigos o personas cercanas que dominen el lenguaje.

Los audiolibros también resultan una técnica efectiva para lograr mantener una conversación en inglés. Sigue la grabación y verás cómo poco a poco se te va haciendo menos difícil entender las frases.

4.- Ten a mano herramientas de apoyo

Tener herramientas de apoyo a la mano también te ayudará a no perder el hilo en una conversación. Si deseas decir algo, pero en el momento no recuerdas cómo puedes ayudarte con aplicaciones de diccionarios inglés/español que se descargan en el teléfono y de las que hay una gran variedad en la actualidad.

5.- No tengas miedo a preguntar y recuerda que equivocarse forma parte del proceso

Es válido que no entendamos alguna expresión mientras conversamos. Para evitar detener nuestra plática hay frases que debemos aprender y tener en cuenta siempre como: “Could you repeat it?” (¿Podrías repetirlo?), “Can you say it again?” (¿Puedes decirlo otra vez?) o “I beg your pardon” (Le ruego que me disculpe)”, entre otras.

Equivocarnos puede hacer que no nos creamos capaces de continuar conversando. Uno de los tips más recomendados por los expertos es saber que, como todo en la vida, en una conversación en inglés es posible errar. Saber esto te dará más tranquilidad. Cada falla es una oportunidad para mejorar y la frustración es totalmente contraproducente.

Si te equivocas anímate a seguir conversando y aprende del error para mejorar en una próxima conversación en las que tengas que hablar u oír las mismas frases o temas en los que fallaste.

Utiliza todas las herramientas que puedas tener al alcance a la hora de entablar una conversación en otro idioma para que puedas mantenerla con total fluidez.

La perseverancia es la mejor aliada cuando queremos mantener una conversación en inglés. Pon en práctica estos consejos clave y mantén una conversación fluida. A medida que vayas practicando te darás cuenta de cómo te resulta más fácil.