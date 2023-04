Un encuentro Erasmus+ reúne en Chipre a jóvenes estudiantes del IES Mar Serena de Pulpí

Entre el 4 y el 12 de marzo tres profesores y cinco alumnas del IES Mar Serena de Pulpí, participaron en el encuentro del proyecto Erasmus+ Going for Great Genius Green Generation que se celebró en Lárnaca, Chipre. En este caso el tema del encuentro fue el agua: los problemas en torno a ella y las formas de evitar su contaminación y su consumo irresponsable.

El alumnado y profesores visitaron lugares como la Acrópolis, la plaza Sintagma y el barrio de Placa en Atenas (Grecia). De lunes a viernes se celebró el encuentro del proyecto en el que participaron los compañeros griegos, letones, italianos, chipriotas, por supuesto, y los pulpileños. Hubo muchas actividades, relacionadas con el agua, y muchas visitas a lugares muy interesantes de la isla: Pafos, Panayiá, las montañas de Tróodos, el monasterio de Kikkos, Limasol, la capital Nicosia… Los alumnos formaron grupos en los que se mezclaban los distintos países y tenían un plan de trabajo que fueron desarrollando a lo largo de los días del encuentro. El miércoles fue la cena de gala, con bailes griegos a los postres, y el viernes la cena de despedida.

Las alumnas pulpileñas, se alojaron, como es costumbre en estos encuentros, en las casas de sus compañeras chipriotas. Estas son, en sus propias palabras, algunas de sus impresiones: “Al principio no estaba muy convencida… pero ahora que ya he probado la experiencia me alegro mucho.” “Para mí el viaje ha sido de las mejores experiencias que he vivido.” “Hemos compartido buenos momentos juntos y hemos conocido a gente nueva.” “Entre todos creamos una familia y si me preguntan si me iría de nuevo de Erasmus aceptaría sin dudarlo.” “Nos llevamos recuerdos memorables en los que no solo hemos disfrutado, sino que también hemos aprendido.” Una vez más, el programa Erasmus ha servido para estrechar lazos, aprender de otros, practicar lenguas y crear sentimiento europeo.