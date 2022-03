Nueva movilización de docentes en Almería por la dignidad de su trabajo

Como ya anunciaron el pasado 4 de febrero, los docentes de UGT Andalucía, continúan este 17 de marzo con las movilizaciones por la dignificación laboral, en este caso a las puertas de un histórico Instituto de la capital Almeriense, símbolo de la ingente labor educativa realizada por generaciones y generaciones de docentes en esta ciudad.

Los docentes vuelven a manifestarse para incidir en las reivindicaciones más repetidas y demandadas por el profesorado en la provincia y la comunidad autonóma de Andalucía: la bajada de la ratio, la dignificación salarial y la reducción de la burocracia en los centros educativos.

Agradeciendo de antemano la incansable lucha de los docentes en colaboración con UGT que tras la presión ejercida con acciones como la recogida de firmas y las concentraciones y manifestaciones por toda el territorio andaluz han conseguido remover la conciencias del consejero de Educación y ayer tuvo lugar el reencuentro de las organizaciones sindicales y la Consejería de Educación para reiniciar las negociaciones por la dignificación salarial de los docentes andaluces.

No obstante UGT ha insistido en que no se va aconformar con migajas y no será partícipe de un acuerdo retributivo que no contemple una compensación por la deuda histórica, las pagas adicionales y el IPC.

A pesar de la esperanza que supone reabrir las negociaciones para llegar al acuerdo retributivo, han recordado que que hay otras cuestiones que reclaman los docentes y la totalidad de la comunidad educativa:

1. UGT Servicios Públicos Andalucía exigirá a la Administración que articule un plan de bajada de ratio en las aulas para hacer cumplir los principios que establece la Ley de Educación de Andalucía. Con las cifras actuales, no se favorece ni el proceso de enseñanza-aprendizaje, ni el concepto de equidad.

2. Por otra parte, desde UGT Servicios Públicos denunciamos la carga de tarea administrativa que deben realizar los docentes en su jornada laboral. Los datos señalan que el profesorado dedica una media de 10 horas semanales a tareas burocráticas que no tienen relación directa con su labor docente

Por todo ello, el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Andalucía, no cesará en su empeño por la dignificación laboral de los docentes andaluces y seguiremos concentrándonos a las puertas de los centros educativos en los próximos meses porque sabemos que los docentes son el pilar de cualquier sistema educativo.