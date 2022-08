Los menores de tres años inician este jueves el curso 2022/2023 en las escuelas infantiles

Un año más, los menores de 3 años serán los encargados de estrenar el curso escolar en Andalucía. Lo harán este 1 de septiembre en las alrededor de 2.000 escuelas infantiles de la región. Tras dos años de pandemia en los que los centros han demostrado ser un lugar seguro para los niños, las escuelas infantiles destacan los múltiples beneficios que ofrece la escolarización temprana en aspectos como la autonomía, la sociabilización, la motricidad o el posterior rendimiento escolar; además de ser una herramienta fundamental para la conciliación laboral.

Según informó la Consejería de Educación en su último encuentro con los representantes de las escuelas infantiles en el mes de julio, serán más de 80.000 los pequeños andaluces que inicien el curso en esta etapa, que tiene carácter educativo.

En lo que respecta a Almería, a finales del mes de julio se habían formalizado unas 8.400 matrículas para este curso en la etapa de 0 a 3 años. Para ello, un año más, las familias dispondrán de bonificaciones que van desde el 13% del importe de la plaza escolar (para todas las familias, independientemente de sus ingresos) hasta la gratuidad total, dependiendo del nivel de renta. Aunque el coste del precio por plaza para la administración es de 320 euros, las familias que tengan que abonar el tramo más alto del servicio educativo pagarán 209,71 euros mensuales (278,88 euros con comedor).

José Luis Victorio, presidente de Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEIA), patronal más antigua del sector, aseguró que los centros inician este curso “con mucha ilusión, ya que las medidas a causa de la covid-19 se han relajado y la situación es de mayor normalidad”. Asimismo, destacó que “los beneficios de la escolarización temprana están ampliamente demostrados en todos los ámbitos, por ejemplo, en el aspecto social, motor, neurológico, en la autonomía y el posterior rendimiento académico, ya que está probado por numerosos estudios que los alumnos que han estado desde edades tempranas en las escuelas infantiles, tienen un menor índice de fracaso escolar”. Todo ello, sin olvidar el papel trascendental de los centros de primer ciclo de Educación Infantil para favorecer la conciliación laboral y familiar.

A tenor de los datos aportados por la Consejería de Educación a la Mesa de infantil el pasado mes de julio, de las algo más de 12.700 plazas ofertadas en Almería, se habían cubierto hasta esa fecha casi 8.400 matrículas, lo que supone una ocupación del 65%. Dicho de otra forma, a falta de sumar las últimas solicitudes desde la celebración de esta reunión, los centros de primer ciclo de Educación Infantil adheridos tendrán que soportar, un año más, una desocupación media del 35%. Una circunstancia que está haciendo “muy complicada la supervivencia de las escuelas infantiles, que cuentan con, aproximadamente, 10.000 trabajadoras en Andalucía, y que siguen sufriendo los efectos de la caída de la natalidad, del aumento incomprensible de las adhesiones, la pandemia y, como puntilla final, esta escalada insostenible de precios y del IPC”, explicó Victorio.

No obstante, la llegada de los Fondos Europeos debe ser un balón de oxígeno, aunque aún no se haya concretado. “Seguimos pendientes de la Proposición No de Ley que presentamos desde Andalucía, más el recurso presentado por Fenacein en Europa, para que los 123 millones de euros destinados a crear nuevas plazas gratuitas en nuestra comunidad para el 0 a 3 años se destinen a fomentar la gratuidad en las ya existentes en la red de centros públicos y adheridos”.

Por último, CEI-A recuerda que la matriculación y la solicitud de las bonificaciones están abiertas durante todo el curso en los centros adheridos al Programa de Ayudas a las Familias que dispongan de plazas libres.