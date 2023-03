El CEI Ding Down abre el plazo de matrículas para niños de 0 a 3 años con 74 plazas concertadas

El Centro de Educación Infantil (CEI) Ding Down, gestionado por la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido, abre este fin de semana el plazo para solicitar plaza en el mismo, en el que no solo se atienden a niños con discapacidad, sino de cualquier perfil educativo, fomentando una educación inclusiva, y con la garantía de crear un ambiente propicio de educación en valores.

La finalidad del centro es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de su alumnado. Su intervención educativa siempre contempla el principio de atención a la diversidad, adaptando su práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de sus alumnos y alumnas, dada la importancia que en estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración.

El centro ofrece los servicios de atención socioeducativa, comedor, aula matinal, proyecto bilingüe, psicomotricidad, agenda electrónica y atención temprana (psicología, pedagogía, fisioterapia y logopedia). Cuenta con amplias instalaciones: 5 aulas, patio exterior de 100 metros cuadrados, sala de psicomotricidad, sala de usos múltiples y salón comedor para su alumnado.

Disponer de profesionales especializados en atención temprana, tales como logopedas, fisioterapeutas y psicólogos, supone una verdadera ventaja, ya que siempre están atentos para detectar cualquier trastorno que se pueda presentar en la primera infancia.

El proceso ordinario de admisión tendrá lugar del 1 de abril al 2 de mayo de 2023, ambos inclusive. En este procedimiento podrán participar todos los niños y niñas con edades comprendidas entre las 16 semanas y los tres años que accedan por primera vez a un centro educativo.

El CEI Ding Down cuenta con 74 plazas concertadas con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, en un emplazamiento inigualable en pleno centro de Almería.

Por otra parte, el CEI Ding Down presta servicio desde las 7:30 hasta las 17:00 horas, once meses al año, permaneciendo cerrado durante el mes de agosto.

Para cualquier otra información adicional o para conocer las instalaciones del CEI Ding Down, se puede contactar en el teléfono 950 268 777 o pasar directamente por el centro, situado en C/ José Morales Abad 10, frente al CEIP Mar Mediterráneo.