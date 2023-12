Educación modifica el calendario laboral de las escuelas infantiles

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha firmado un acuerdo con los representantes de las organizaciones integrantes de la Mesa de Primer Ciclo de Infantil que permitirá mejorar el calendario escolar de los centros adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la Educación Infantil (de 0 a 3 años) y, por tanto, la aplicación efectiva de los días no lectivos reconocidos.

En concreto, esta medida mantiene la consideración de no lectivos los días laborables 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero. En el caso de que estos días coincidieran con uno no lectivo, se disfrutarán el día laborable inmediatamente posterior. Asimismo, se mantiene la consideración de día no lectivo el día de la Comunidad Educativa que se apruebe en el ámbito provincial en el que se ubique cada escuela o centro de educación infantil adherido al Programa de ayuda a las familias.

Esta iniciativa se suma a otras mejoras que se han llevado a cabo por la Consejería como la actualización de los gastos de gestión de los centros adheridos al programa de ayudas dirigido al fomento de la escolarización de los menores de tres años. De esta manera, se amplió la cuantía de 100 a 115 euros por alumno escolarizado en el procedimiento ordinario de admisión. En todo caso se abonará un mínimo de 1.200 euros por unidad de 0 años, 1.300 por unidad de 1 año y 1.800 euros de 2 años que el centro adherido tenga en funcionamiento.