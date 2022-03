Victoria de Unicaja Almería frente a Melilla

Máxima rivalidad sobre la pista y respuesta de la grada arrojando una gran entrada, dado el día y las circunstancias atmosféricas, y sobre todo sin dejar de trasladar el aliento que tanta falta hacía. Que tras una semana parados te visite el equipo más regular y vigente campeón de la Copa del Rey no es nada fácil, como se comprobó claramente, pero este tándem formado por afición y equipo obró la machada de conseguir la victoria ante todo un Melilla Sport Capital. Es más, tras encajar un contundente correctivo en el primer set, el cambio de lado se vio acompañado por el público en pie, y Unicaja Costa de Almería, poco a poco, fue sumando sensaciones para además ganar los dos sets siguientes. Se tenía el liderato a tiro, pero los norteafricanos dominaron de principio a fin la cuarta manga y el choque se resolvió en el desempate, con garra, para sumar dos puntos.

En medio de una auténtica montaña rusa de partido, con tensión entre banquillos, se vio, pese a todas las circunstancias, un pulso a la altura de la posición en la tabla de ambos. Sobre eso, todas las posibilidades abiertas para los ahorradores, que deben ganar a UD Ibiza Ushuaïa Volley este sábado para asegurar la segunda plaza y, todavía, optar a la primera. Melilla Sport Capital es el que depende de si mismo para amarrarla en su visita al tercero, a Guaguas, en un duelo directo que puede beneficiar a los verdes. Primero en el punto a punto y después en el set a set, Unicaja Costa de Almería cumplió la primera y más importante de las misiones, que era recuperar sensaciones de cara a los playoffs. Después, el premio mayor habría sido auparse líder con dos partidos menos jugados… y perdidos sin poder salir a la cancha. Con lo primero, por ahora, es suficiente.

El máximo anotador fue Pablo Kukartsev, con 22 puntos y decisivo en el tie-break, como también en ese set tuvo brillo Martina, con 17 tantos en su casillero. El saque estuvo tan nivelado como para que cada equipo hiciera 94 y sumara siete puntos directos, estando más acertados Javier Jiménez y Javier Monfort, con cuatro cada uno, 15 errores verdes y 13 melillenses. El bloqueo sonrió más a los almerienses, que sumaron 15 frente a los 9 de los ‘gladiadores’, con Miki Fornés en la cúspide de anotación al firmar cinco. En cuanto a la recepción, estuvo mejor el conjunto dirigido por Salim Abdelkader, muy igualados en rendimiento Juanmi González y Javi Monfort en los mejores porcentajes. También aquí se empató en errores, siete cada equipo. En ataque, más de lo mismo, igualdad en éxito de punto, jugando mejor Unicaja Costa de Almería tras recepción negativa.

El primer set no más historia que no quede resumida en dos velocidades muy diferentes en los dos equipos, con Melilla Sport Capital lanzado y volando desde un inicio fulgurante. El 0-4 obligó a pedir tiempo a Manolo Berenguel y paulatinamente los visitantes doblaban a los locales en los parciales a base de contundencia en el ataque. Valga el dato de que Unicaja Costa de Almería solo ‘regaló’ tres puntos en error, todo lo demás sumado sobre todo en ataque, más saque y bloqueo. Muy fácil para los azules, tampoco erraron y el 0-1 subió con el definitivo 14-25 y la duda de si los verdes podrían arrancar. Así lo hicieron, apoyados en los fallos de saque del rival en los primeros compases para tener delantera y ganar confianza. Kukartsev dio dos de ventaja (5-3), y tras nivelar Melilla a 7 se cogió de nuevo el paso para no verse por detrás nunca más en la manga.

Un ace de Kukartsev subió el 9-7 y Juanmi González el 12-8. Con todo, Scarpin al saque situó a los suyos a uno (13-12) y entró al servicio Jorge Fernández para romper más el set, ayudado por el centro, en bloqueo y ataque, por Fornés. Javier Jiménez sumó el 20-15, hubo un 23-16 con bloqueo de Juanmi yu un 24-18 con pipe de Javier Jiménez, pero Manolo Berenguel pidió tiempo con 24-21 y ace de un Scarpin en racha desde el fondo de la cancha. Al final el riesgo asumido le costó el error y llegó el 25-22. Con 1-1 elevado ya al marcador, el inicio del tercer set fue un ‘devolver la moneda’ en toda regla. Con 7-1 Salim Abdelkader pidió su segundo tiempo, ello para intentar frenar el saque de un Javier Jiménez majestuoso en su racha. Hizo sus cuatro aces durante la misma hasta un duro 11-1. Con todo muy decantado para Unicaja Costa de Almería, se montó lío sobre pista.

Un malentendido entre los dos banquillos desembocó en enfrentamientos y en algunas tarjetas, dos rojas para Melilla Sport Capital, infructuosas para el marcador, que se había ido antes a un 20-7. El set lo cerraron en bloqueo Jorge Fernández y Juanmi González con los dos últimos puntos para el 25-11. Era el momento de mirar al liderato, pero no tan solo para Unicaja Costa de Almería, sino para su rival. De nuevo un mal inicio de set de los verdes, sucumbiendo al bloqueo visitante, les hizo ir a remolque en franjas de dos y de cuatro puntos. Haciendo ‘la goma’, al igual que se aproximaban rivalizando en bloqueo los melillenses otra vez se distanciaban hasta que ya no permitieron el acercamiento. Lo tuvo en tres ocasiones Unicaja, pero por mucho que Kukartsev sumase ataques, Melilla tenía todo controlado y aceleró el final con el saque de Monfort (17-25).

Otra vez de menos a más, pero además con el añadido de esta vez sí salvar la delicada situación de tener a Melilla Sport Capital dos puntos por delante, el duelo de opuestos se sirvió en el Moisés Ruiz en un desempate apasionante. El 1-3 y el 3-5 se superaron con la aportación también de Jorge Fernández en el bloqueo. Hubo un 5-5 y un 6-6 de Juanmi González, y al cambio de lado se llegó con 8-7. La garra emergió para el 9-7, defensa y actitud para que Jiménez hiciera bueno el sacrificio anotando. Los dos puntos de ventaja eran ahora de Unicaja Costa de Almería, que siguió encontrando a Kukartsev sobre todo y a Juanmi González en su trabajo de resolver balones complicados. El encuentro acabó con 15-11, una gran victoria acrecentado su efecto por los antecedentes al partido.

Unicaja Costa de Almería (3): Juanmi González (11), Jorge Fernández (7), Kukartsev (22), Javier Jiménez (13), Miki Fornés (10) e Igor Jovanovic (2), más Paquillo Fernández (líbero). También jugaron Palharini (2), Andrés Portero (1), Asensio (-) y David López (-).

Melilla Sport Capital (2): Jean Pascal (6), Riganti (2), Monfort (12), Scarpin (12), Martina (17) y Giustiniano (11), más Mario Ferrera (líbero). También jugaron Héctor García (9), Mika Tahiri (1), Rubén López (-) y Luengas (4).

Árbitros: Fernando Cerrato (Murcia) yÁngel Romero (Granada).

Parciales: 14-25 (22’), 25-22 (25’), 25-11 (26’), 17-25 (26’) y 15-11 (19’).

Incidencias: Partido correspondiente a décimo tercera jornada de la Superliga Masculina de Voleibol 2021/2022 disputado en el Moisés Ruiz ante unos 800 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio por la guerra de Ucrania.