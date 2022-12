Leyendas del fútbol hacen equipo para rendir homenaje al ‘Gran Capitan’ José Ortiz

Almería está en deuda con José Ortiz Bernal, el eterno Gran Capitán de la UD Almería, que se merecía un gran homenaje sobre el césped por parte de la afición, y es lo que se vivirá el próximo 27 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Presentación del partido homenaje a Ortiz Bernal

Las leyendas de la Unión Deportiva Almería jugarán contra una Selección Andaluza de Leyendas y por encima de ellos brillará José Ortiz, el jugador con más partidos, más goles y más temporadas con el Almería, y que lideró los ascensos de nuestro equipo desde la Tercera División hasta la máxima categoría del fútbol español. Las entradas, que se pondrán pronto a la venta a precios populares, -1 euro para menores de 12 años y 3 euros para adultos-, según ha confirmado el representante de la UD Almería, Mariano Blanco, contarán con un fin solidario, destinado a la Asociación Argar para niños y niñas con cáncer.

La presentación del homenaje se ha realizado en la sala de prensa del club rojiblanco la alcaldesa ha recordado que “el fútbol es un deporte despierta un sentimiento básico en las relaciones humanas, que es la lealtad, porque cuando uno siente los colores de su equipo es leal siempre, pase lo que pase, y eso nos pasa con José Ortiz, ha sido siempre un gran capitán y un gran embajador de Almería, paseando su nombre por todos los rincones”.

De este modo, María del Mar Vázquez ha trasladado su agradecimiento, “en nombre de todos los almerienses, por habernos evocado tantos sentimientos” y ha reiterado que es un jugador que “no solo ha destacado por sus cualidades en el campo, también ha brillado por su calidad humana, por eso, ha querido que el partido homenaje sea solidario, y el dinero que se recaude, todo, irá destinado a la ONG Argar, que ayuda a los niños y niñas con cáncer”. La alcaldesa ha comentado que “José está comprometido con la labor de Argar y quiere que este partido sirva para poder dar el último impulso a esta ONG”.

El presidente de la Diputación provincial de Almería, Javier A. García, ha agradecido a todas las instituciones y empresas que van a hacer posible este homenaje, que la recaudación sea para “una causa tan grandiosa” como la de Argar y ha destacado la figura del jugador almeriense.

Habla el capitán

El que será homenajeado el 27 de diciembre, José Ortiz, ha relatado, con emoción, que “cuando me despedí en la rueda de prensa tenía una espinita clavada que, era no poder haberme despedido en el campo con la afición que tanto me ha dado, más de lo que yo podía darles, esa afición que no ha dejado de mostrarme su cariño”.

De este modo, el Gran Capitán de la UD Almería ha animado “a Almería a asistir a este partido, me gustaría ver el estadio lleno pero, reciba 100, 1.000 o 10.000 personas, voy a estar igual de contento, el que no pueda venir habrá disponible una fila cero para donaciones”.

Entidades colaboradoras y Argar

También ha intervenido Martín Doblado, presidente de la Federación Almeriense de Fútbol y representante de la Federación de Andalucía, quien ha indicado que “nosotros participamos como equipo Selección de Leyendas de Andalucía, que nació el año pasado con idea de rendir homenaje al personal sanitario y, por ello, el 27 de diciembre, espero que todo salga estupendamente y colaboraremos para que así sea”.

Rosa Onieva, presidenta de la asociación Argar, ha mostrado su agradecimiento “a José Ortiz por su labor y generosidad en este homenaje”, de la misma manera que ha detallado que Argar es una asociación “que atendemos a todos los niños de la provincia, trabajamos los 365 días del año en nuestra sede como en el hospital”. Por ello, Onieva ha apuntado que “brindamos apoyo psicosocial a las familias y los acompañamos en este proceso, el cáncer infantil mueve y desestructura a las familias y tenemos que estar con ellos, gracias a estas iniciativas que nos apoya siempre porque así podemos seguir adelante y merece la pena ver este partido de homenaje, que será muy emocionante”.

A su lado, María del Mar Peláez, miembro de La Caixa, entidad colaboradora de este homenaje al capitán de la UD Almería, ha trasladado que “nos sentimos orgullosos de contribuir pues lo conocemos desde hace muchos años, cuando nos lo propusieron no dudamos en aceptar más aún cuando tiene un fin benéfico para la asociación Argar”.