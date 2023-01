Derrota de Unicaja Almería en Valencia

Esta vez sí, para olvidar. Mal partido de Unicaja Costa de Almería para ser presa fácil de Léleman Conqueridor Valencia. De nada sirve haber sabido sufrir en el primer set para ponerse por delante en el marcador por primera vez en todo el partido en el 20-21, como tampoco sirve haber disfrutado de un 22-24 y de un 24-25. Lo ocurrido después, pagando la falta de contundencia para cerrar el 0-1, fue un castigo muy duro. Posiblemente la peor imagen del equipo en lo que va de temporada tuvo como resultado su primera vez sin la anotación de al menos un set, midiéndose dos rivales con velocidades muy distintas. Los valencianos volaron, o lo parecieron, ante unos almerienses que se diluyeron y que otra vez no pudieron contar con Jorge Fernández, en la última fase de recuperación.

El máximo anotador del encuentro fue el local Javier Monfort, con 18 tantos, mientras que el primero de los verdes fue Marco Ferreira con 11. En bloqueo los de Muraco pusieron gran parte de su dominio a la hora de romper el parcial, con 10 en el cómputo global por los 7 de Unicaja Costa de Almería, tres para Monfort y Amorim. En saque también hubo clave del desarrollo del encuentro, seis puntos directos de los valencianos por dos de los almerienses, que además erraron diez. Malos números en recepción, en todo caso hubo como losa fundamental al contundencia en el ataque, un 55% de acierto general local por un 39% visitante. Mal en números, peor en sensaciones, todo centrado en los sets 2 y 3 después de haber tenido en la mano el primero. Toca volver a empezar, no hay otra.

Mal comienzo del partido, con 3-0 para los locales incluido un ace en error de recepción, trabajándose mucho el primer punto, de Juanmi González. Unicaja Costa de Almería se fue poco a poco acoplando al partido, si bien Léleman Conqueridor Valencia volvió a irse de tres (7-4). Los verdes volvieron a situarse muy cerca con bloqueo del capitán (8-7), y los locales volvieron a abrir su brecha (10-7), apoyados en las imprecisiones ahorradoras. Un ace de Bakonji, de nuevo ponía la estela (10-9) a falta de algo más de continuidad en el juego que terminase por derribar la desventaja. De hecho, llegó el 14-10 con tiempo a cargo de Manolo Berenguel, el primero del partido.

Se reactivó el equipo y llamó a al puerta en varias ocasiones, sin que llegase el 17-17 por cambio de opinión de los colegiados en una pipe de Víctor Rodríguez. Sí cayó el 18-18 en un penalti en saque de Bakonji. El pulso estaba servido de cara a la victoria parcial del primer set, y la primera vez de los verdes por delante fue en error local (20-21), tiempo de Muraco, y 20-22, punto de Ferreira, todo con saque de Asensio. El opuesto portugués se mostró determinante, Víctor Rodríguez le secundó con un enorme ataque para dar un par de puntos de set, y segundo tiempo del técnico local (22-24). Se perdieron los dos y Berenguel solicitó tiempo, Juanmi dio el tercero, pero tampoco se cerró.

El equipo local, con dos bloqueos, sí fue efectivo y cerró el 1-0 por 27-25. Tras sufrir para coger el ritmo, tras lograrlo y tener el set en la mano, faltó una mejor gestión final. Seguir, nada más, y se hizo en el segundo set con más competitividad desde el principio. Un ace de Juanmi y un bloqueo de Moisés pusieron el 2-5, con tiempo de Fabián Muraco. Surtió el efecto deseado, con un parcial de 4-0, ace y bloqueo incluidos, para el 6-5. Siguió esa racha un punto más, cortada por Ferreira. Era un periodo de sufrimiento de nuevo, mejor y más firme Léleman Conqueridor Valencia, ante un Unicaja Costa de Almería que debía aguantar (11-8) para crecer algo más y creer en sus posibilidades.

Juanmi puso al equipo a un punto (12-11), pero se estaba errático en saque, si bien otra vez el capitán insistió, y después Moisés (14-13). El servicio fue una losa, y simplificó la marcha plácida de los locales entre uno y dos arriba. Un ace de Amorim rompió opciones de los verdes, seguido de un error de ataque (18-14). Berenguel pidió tiempo, pero había parón, el mismo que tanto daño había hecho en la primera vuelta del campeonato (20-14). Roto el set, de nuevo el técnico almeriense paró el partido. Amorim en saque y en ataque fue letal, rompiendo la racha Juanmi para el 21-15. Delós bloqueó a fuego el 21-16, mucho por remar. Remontada imposible, Valencia siguió contundente en ataque.

El set finalizó con 25-18, como no, con otro error de saque. El tercer set comenzó con la misma facilidad local para anotar puntos y con los ahorradores presa del bloqueo (4-1). Cualquier toque era bueno para que Léleman anotase, mientras que Unicaja Costa de Almería tenía que trabajar mucho más, además de la presión valenciana en saque. Yendo de más a menos en el partido, pareció calcarse lo de la primera vuelta, dos velocidades muy distintas entre unos y otros (10-5). Portero en pista, el almeriense quiso cambiar el paso del partido (11-9), leído por Muraco con tiempo muerto. Cézar bloqueó el 11-10, un error igualó y el colocador siguió en el saque, con oportunidad perdida de contraataque.

Al menos se había recobrado el pulso (12-12 con Ferreira), necesitando algo más en el saque para poder alargar la contienda, toda vez que se estaba algo mejor en bloqueo. El que no dudó nunca fue Léleman, que se fue de tres de nuevo, echando por tierra todo lo remado por los verdes, con una gran facilidad (16-13). No era el día de la resurrección y se vio definitivamente incluso errando un free hacia el otro campo. El 20-15 dejó clara la diferencia, después un 21-15 que Amorim en saque llevó hasta el 22-15. Era cuestión de ver pasar el set hasta el desenlace final, el primer encuentro de toda la temporada en el que Unicaja Costa de Almería no ha sido capaz de sumar ni un solo set.

FICHA TÉCNICA:

Léleman Conqueridor Valencia (3): Funes (5), Postemsky (10), Vicente Monfort (4), Javi Monfort (18), Scarpin (9) y Amorim (16), más Javier Mengod (líbero). También jugóNagiev(-).

Unicaja Costa de Almería (0): Bakonji (2), Juanmi González (9), Pau Delós (2), Ferreira (11), Víctor Rodríguez (10) y Moisés Cézar (6), más Paquillo Fernández (líbero). También jugaron Andrés Portero (-), Asensio (-) y Chema Giménez (-).

Árbitros: David Fernández(Barcelona) y Eduard Torrent (Barcelona).

Parciales: 27-25 (30’), 25-18 (23’) y 25-17 (23’).

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo tercera jornada de la SVM disputado en el pabellón Benicalap Sur de la Universidad Politécnica de Valencia.