Víctor Manuel llega con su gira ’75 aniversario’ al Auditorio de Roquetas de Mar

La gira 75 aniversario La vida en canciones. El escenario lo cura todo del cantante Víctor Manuel llega este sábado, 4 de febrero al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. En su recital a las 21 horas, el cantante asturiano repasará su larga trayectoria artística a través de sus canciones más conocidas.

El escenario lo cura todo, subtítulo del concierto, es un verso de No seré nunca juguete roto canción que Ana y Víctor Manuel cantamos en Para la ternura siempre hay tiempo (1986). “Efectivamente, el escenario cura todo menos lo incurable. Dicho esto y habiendo llegado hasta aquí uno agradecería que suavemente, antes de que hagan más ruido las bisagras, el amado público fuera advirtiéndonos de cuando debemos irnos a casa, aunque siempre ejerza de juez implacable, cuando pones una entrada a la venta y no la compran… Esa debería ser para cualquiera la señal definitiva. Aunque sea muy triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, apunta el artista.

Sobre el solista

Víctor Manuel nace en Mieres (Asturias), en 1947. En 1964 se traslada a Madrid, para estudiar piano y canto. Participa en el programa La nueva ola musical, de la emisora de radio La Voz de Madrid, y en 1965 graba su primer disco. A fines de 1969, aparece su álbum Víctor Manuel, con los temas La Romería y El abuelo Vítor, dos grandes éxitos.

En su tercer álbum Dame la mano, quedan patentes sus ideas y comienzan sus problemas con la censura. Se casa con la cantante Ana Belén, con la que coprotagoniza Morbo y Al Diablo, ambas de Gonzalo Suárez. En 1979 se publica Soy un corazón tendido al sol. De este álbum se extrae el tema Sólo pienso en ti, considerado una obra maestra a lo largo de su trayectoria.