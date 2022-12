Vetusta Morla, el Gordo del próximo Cooltural Fest

El simbólico día del Sorteo Extraordinario de Navidad ha sido el elegido por Ayuntamiento de Almería Crash Music para dar a conocer el premio gordo del cartel de la próxima edición de Cooltural Fest Music For All, que se desarrollará del 17 al 20 de agosto en la ciudad de Almería.



Después de que durante toda la mañana las redes sociales del festival hubieran ido informando puntualmente de la extracciones de otros premios, como son Cupido (una de las bandas más solicitadas del momento), Alice Wonder (actualmente preseleccionada para representar a España en Eurovisión en Benidorm Fest), Ainoa Buitrago o Besmaya, ha sido la alcaldesa, María del Mar Vázquez, acompañada por el concejal de Cultura, Diego Cruz, y uno de los CEO de Crash Music, Diego Ferrón, la encargada de dar a conocer el premio mayor de Cooltural Fest 2023: Vetusta Morla.

Nombres propios que se suman a los ya anunciados e imprescindibles como los Lori Meyers, Viva Suecia, Arde Bogotá, Second, Cariño o Colectivo Da Silva.

Vetusta Morla lleva más de diez años siendo referente de la escena independiente de nuestro país y sigue sin tocar techo, como prueba el disco en directo recién publicado de su histórica noche en la que reunieron a casi 40.000 personas en el estadio Civitas Metropolitano de la capital. “Una magnífica punta de lanza que se añade a un cartel muy completo que todavía seguirá creciendo en las próximas semanas con nuevas sorpresas”, ha avanzado María del Mar Vázquez.



Por su parte, Diego Ferrón ha agradecido “la implicación tanto del Ayuntamiento de Almería en general, como del Área de Cultura en particular” y ha confirmado que“Cooltural Fest volverá a tener sus dos días principales en el Recinto de Conciertos del Ferial los días 18 y 19 de agosto, a lo que se suman los conciertos de entrada libre frente al Auditorio junto a la playa, los que se realizan en el centro, la fiesta de bienvenida, Cooltural Kids… Finalmente serán más de 60 artistas y bandas que vendrán a Almería para hacer las delicias del público”.

Venta de abonos



Los abonos siguen a la venta en distintos formatos y con varias ofertas en www.coolturalfest.com y hay que recordar que su arranque de venta fue espectacular, agotando sus dos primeros cupos promocionales en apenas unas horas, llegando a cuadruplicar la venta de abonos en comparación con el año pasado en las primeras 24 horas. Actualmente ya acumula más del doble de abonos venidos que el año pasado en estas fechas.



Y es que asistir a Cooltural Fest, y pasar unos días en Almería para aquellos “coolters” que vengan de fuera, es tener el premio asegurado sin necesidad de sorteos.