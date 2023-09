Tributo a Abba en el Maestro Padilla, antes de que termine el año

El mejor Abba después de Abba. Así son presentados en los medios de comunicación internacionales. Su nombre Abborn. Proceden de Eslovaquia, y llevan más de veinte años (desde 1999) interpretando los himnos del grupo sueco, con más de 3.000 conciertos repartidos en 50 países.

Almería volverá a disfrutar con sus voces interpretando los himnos de la banda sueca el 23 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Auditorio Maestro Padilla.

Abba es la banda sonora de varias generaciones y ese es precisamente el nombre del espectáculo, Generation Abba. La formación cuida el sonido y las voces, en un concierto en absoluto directo, que, además, brilla por la estética en los cambios de vestuario, réplicas de los originales que tan importancia tuvieron en la carrera musical de ABBA, las proyecciones y la escenografía.

Las entradas ya están a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/. Tienen un precio de 28 y 24 euros, dependiendo de la situación de los asientos.

La formación representa a los actores principales, a través de artistas que recuerdan musical y vocalmente a los originales. Además, están acompañados en el escenario por dos músicos para completar una formación de seis personas. Esta banda ya actuó en la ciudad hace cuatro años, y logró llenar el Auditorio de un público entregado y una atmósfera que respiraba el amor y el talento musical en el tributo a Abba.

En el show, Erika y Helena se reparten los papeles de las chicas, las voces principales en Abba, Frida y Agneta. Donald, pianista y voces, hace el papel de Benny. Y Viktor, guitarra y voces, recuerda en los conciertos a Björg. La formación en el escenario la completan Matùs (al bajo) y Dominik (a la batería).

Existen grupos que superan el paso del tiempo. Forman parte de la historia de la música y sus canciones son tarareadas por todos.

El Auditorio Maestro Padilla podrá disfrutar el próximo 23 de diciembre con canciones como Dancing Queen, Chiquitita, Mamma Mia, Waterloo o Take a chance on me.

El espectáculo, que cuenta con el reconocimiento legal de la banda originaria, supondrá un generoso repaso de dos horas de duración pasando por todos los numerosos éxitos de uno de los repertorios más incorruptibles de la música internacional, pues su vigencia sigue siendo plena y sus canciones cantadas en todo el mundo.