Rozalén encabeza la nueva tanda de artistas del próximo Cooltural Fest

El mosaico musical de Cooltural Fest completa nuevas teselas y empieza a ofrecer una visión espectacular para lo que será su esperado regreso en agosto de este año, los días 19, 20 y 21 de agosto en el Recinto de Conciertos del Ferial de Almería. Rozalén encabeza la nueva tanda de confirmaciones, que se completan con Pol 3.14, Confeti de Odio, El Último Viaje, Samuraï y Astropálido, que vienen a sumarse a un cartel donde ya estaban nombres internacionales como Nathy Peluso, o de rabiosa actualidad comoIzal, Rigoberta Bandini, Shinova, Arde Bogotá, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, La La Love You o Delaporte.



El festival almeriense, que organiza Crash Music junto al Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, también ha desvelado recientemente todas las medidas inclusivas que se van a aumentar e implementar en la próxima edición de la mano de la Fundación Music For All, lo que lleva a ser el festival más accesible e inclusivo de toda Europa y que también, junto a sus otras líneas de actuación social, le ha valido la certificación oficial de que cumple con los criterios que lo alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) de manera correcta y clara y por ello se le otorga el Sello GECA de Garantía ODS 2030, a cargo de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural (GECA).



Los abonos siguen a la venta en www.coolturalfest.com, con varias opciones y promociones. Existe además la opción de abono para Be Cool, con condiciones ventajosas en las consumiciones y ubicación, además de abonos especiales para personas con discapacidad.