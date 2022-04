Music for All dará su cara más inclusiva en los festivales Murmura Alpujarra y Cooltural

La Fundación Music For All, nacida en el marco de Cooltural Fest, continúa haciendo valer su propósito de hacer los eventos culturales y musicales accesibles para que cualquier persona pueda disfrutar de ellos. Así lo realizará una vez más en los próximos grandes festivales que Crash Music realizará en Almería, como son el Festival Murmura Alpujarra en el penúltimo fin de semana de mayo y en la nueva edición de Cooltural Fest en el próximo mes de agosto.



Concretamente, en Festival Murmura, los principales conciertos, los de Pedro Guerra (20 de mayo) en Fondón y María Paláe (21 de mayo) en Laujar de Andarax, contarán con las siguientes medidas de accesibilidad: interpretación de lengua de signos española, transmisores de vibraciones – mochilas vibratorias, subtítulos en directo, audiodescripción, listado de las letras de las canciones que serán interpretadas, sistema bucle magnético, entre otras de acceso y servicios.



Además, las personas con diversidad funcional acreditada podrán solicitar un 20% de descuento en las entradas presentando el carnet oficial de Personas con Discapacidad (33% o superior).



En el caso de Cooltural Fest, dichas medidas serán las mismas, y se deben se deben solicitar previamente a través de https://coolturalfest.com/accesibilidad o https://coolturalfest.com/lectura-facil.

Las personas también podrán solicitar personal de apoyo para el disfrute del festival (en las web anteriores). Durante todo el festival, habrá otras medidas de accesibilidad como barras accesibles, espacios preferentes frente al escenario y una tarima con altura, asientos, baños, accesos…



Además, habrá un Punto Music For All, que contará con punto de información y asistencia inclusivo “Music for all”, préstamo de materiales para el disfrute de los conciertos (cascos para niños, tapones, muletas, sillas de ruedas…), personal de apoyo, espacio sensorialmente amable o punto de llamada para asistentes con discapacidad auditiva a través de videointerpretación visual.



Todas estas medidas hacen de Cooltural Fest el festival más accesible e inclusivo a nivel europeo. El año pasado ya se involucró en esta iniciativa Amaral, Love of Lesbian, Vetusta Morla, Miss Caffeina, El Kanka o Viva Suecia, por ejemplo, y personas con discapacidad auditiva pudieron disfrutar por primera vez de un concierto.

Por la inclusión desde 2018

Cooltural Fest – Music for All lleva trabajando por la inclusión en la cultura desde 2018 y, a raíz de esta iniciativa pionera, en el 2020 se creó la Fundación Music for All, que ha llevado su labor a otros eventos del sector como el prestigioso festival Sonorama Ribera, al que pronto se sumará otro nombre muy destacado.