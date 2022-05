Miles de almerienses vuelven a disfrutar del Solazo Fest

Con entradas agotadas y con un ambiente todavía más festivo que el de la jornada anterior, Solazo Fest, el festival de la primavera que ha celebrado este fin de semana su segunda edición de la mano del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Kuver Producciones, vivió anoche la segunda de sus jornadas, dedicada a nombres legendarios de la rumba y la música dance remember.

Durante doce horas, nombres propios como El Canijo de Jerez, Andy y Lucas, Juan Magán, Camela, OBK o Kate Ryan desfilaron por el escenario para destilar alegría y ganas de pasarlo bien, como supieron contagiar y azuzar al público para ello.

Un Tal Jero tuvo la siempre complicada misión de abrir la veda, con su rock de querencia andaluza y rumbosa. Fueron las guitarras eléctricas con denominación de origen almeriense las protagonistas de las primeras horas, con unos siempre estilosos Casino, entre los Stones y Burning, o Las Legañas y los siempre elogiables The River Band en el escenario del segundo recito.

La canción de autor más personal de Jesús Cortes o Juanfra Dimas, Rizo, Los Camaleones Rock y Miguel Company completaron la oferta de un escenario que sirvió de descanso más reposado a las grandes estrellas y llenos del principal.

Así, tras un siempre animoso y defendiendo con maestría sus temas El Niño del Albayzín, llegaba el turno de la rumba garrapatera del ex Delinquentes El Canijo de Jerez. Y es que no falto un recuerdo a El aire de la calle, además de una versión de So payaso de Extremoduro. Por su parte, Andy y Lucas se lo pasaron en grande en lo que fue una gran fiesta por su 20º aniversario. Demostraron tener sus voces incorruptibles al paso del tiempo y canciones como Son de amores, El ritmo de María o Tanto la quería.

La entrada de la tarde llegó consigo un ligero cambio de tercio a sonidos más electrónicos. Primero con un Juan Magán que no dudó en enfundarse la camiseta de la Unión Deportiva Almería y brindar por un ascenso que está a cuatro jornadas.

A continuación, Camela ofreció el gran lleno de la jornada en un concierto siempre tan comunicativo y alegre como suele ser habitual en Dioni y Ángeles. Los reyes de la tecno rumba han roto ya estigmas y se han consolidado como un nombre que alcanza ya a dos generaciones con temas como Lágrimas de amor, Cuando zarpa el amor, Sueño contigo y un largo etcétera.

Más tecno, en este caso con querencia a sus admirados Depeche Mode, de quien tomaron el nombre de su banda, con OBK. Canciones de amor a ritmos bailables con himnos también inconfundibles como De qué me sirve llorar, El cielo no entiende o, cómo no, Historias de amor.

En un nuevo giro hacia las últimas horas de la noche, Kriss Orue abriría la sesión dance remember con su Tonight y New Limit con Smile, para después la aparición estelar de la estrella internacional Kate Ryan, que deslumbró con su elegancia y canciones como Désenchantée, Voyage, voyage o Ella Elle.

Se acercaba la traca final y ayudó a ello el Get It Up de Sensity World y las bases mucho más aceleradas de las reinas de las cantaditas, Marian Dacal y Eva Martí. A ritmo de Chumbi DJ se despidió la segunda edición de Solazo Fest, que gozó también de una climatología espectacular.