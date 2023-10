María Schneider y Andrea Motis, primeros nombres del cartel de ‘Almerijazz’

Vuelve el jazz al Otoño Cultural de la mano del Festival Internacional de Jazz Almerijazz. El ciclo vuelve por todo lo alto este año con actuaciones del 3 al 12 de noviembre. Una programación que será presentado al completo la próxima semana pero del que se ha avanzado ya la presencia de la directora y compositora alemana María Schneider, ganadora de hasta siete Grammy entre otras numerosas distinciones, que estará el domingo, 5 de noviembre, con la Big Band Clasijazz en el Auditorio, a las 19.00 horas, y la trompetista española de fama internacional Andrea Motis, que hará lo propio en el mismo escenario el viernes, 10 de noviembre, a las 20.30 horas.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, avanza que “en estos años hemos consolidado el resurgimiento del festival y esta edición servirá para seguir en ese camino. Anticipamos que será una programación en la que la mujer será protagonista con María Schneider y Andrea Motis, y también habrá espacio para lo mejor de la escena nacional, para el apoyo al circuito local y también buscando un mayor contacto con el público”.

Las entradas para todo el festival estarán a la venta de manera progresiva tanto en la taquilla municipal que está situada en el interior del Teatro Apolo como en la web del Área, https://almeriaculturaentradas.es/. En este momento ya están a la venta las de María Schneider con Big Band Clasijazz y las de Andrea Motis.

Maria Schneider, 5 de noviembre

Maria Schneider es una arreglista, compositora y directora de big band estadounidense de jazz. Ha sido aclamada por los críticos como «evocadora, majestuosa, mágica, increíblemente hermosa, imaginativa, reveladora, fascinante, atrevida y más allá de la categorización». Borrando las líneas entre los géneros, sus variados comisionados se extienden desde Jazz en el Lincoln Center, hasta la Orquesta de Cámara de Saint Paul, hasta el Festival de Danza Estadounidense e incluyen la colaboración con David Bowie. Ella es una de las pocas en recibir Grammys, hasta siete, en múltiples géneros, habiendo recibido el premio en jazz y música clásica, así como por su trabajo con David Bowie.

Sin ir más lejos, su último álbum doble, Data Lords (2020), fue finalista del Premio Pulitzer, ganador de dos premios Grammy, nombrado Álbum de Jazz del Año por la Asociación de Periodistas de Jazz y NPR, y ganador del prestigioso Grand Prix de l’Académie du Jazz de Francia.

Ella dirigirá Clasijazz el 5 de noviembre a la Clasijazz Big Band, compuesta por muchos de los mejores músicos del panorama andaluz y nacional. Nombres como Rita Payés, Enrique Oliver, Julián Sánchez, Daahoud Salim, Pedro Cortejosa o el acordeonista invitado Philippe Thuriot componen esta Clasijazz Big Band de All Stars.

Andrea Motis, 10 de noviembre

Andrea Motis (Barcelona, 1995) es cantante, trompetista y saxofonista. En el concierto del día 10 en el Auditorio estará acompañada por Josep Traver, guitarra, y Giuseppe Campisi, contrabajo.

En 2011, con 16 años y habiéndose dado a conocer en la escena gracias a su trabajo con la Sant Andreu Jazz Band y como solista en el quinteto que compartió con Joan Chamorro, tuvo la oportunidad de trabajar con Quincy Jones, quien dijo de ella que tocaba la trompeta como Harry Sweets Edison y el saxo alto como Johnny Hodges, y que además cantaba como Billie Holiday. Jones no lo decía solo como un aficionado, sino como músico que había compartido amistad con todos ellos, referencias absolutas para la entonces joven artista.

Motis ha publicado diez discos a su nombre que recorren todo el espectro de sus intereses, desde el jazz clásico hasta el funk pasando por la música brasileña. Además de la citada colaboración con Jones, ha compartido escenario con otras leyendas como Milton Nascimento, Omara Portuondo y Buena Vista Social Club, Esperanza Spalding y Yo-Yo Ma, quien también la invitó a participar en su disco de dúos Notes for the future, versionando la canción popular catalana El cant dels ocells.