‘La vida en canciones’ de Victor Manuel llegará al Auditorio de Roquetas en febrero de 2023

El cantante Víctor Manuel ofrecerá el 4 de febrero de 2023 un concierto en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. La actuación forma parte de la extensa gira del artista asturiano denominada La vida en canciones en la que el intérprete celebra sus 75 años. Las entradas para el concierto de Víctor Manuel en Roquetas de Mar, concretamente a las 21 horas en el Teatro Auditorio se ponen hoy jueves a la venta.

La vida en canciones es la gira conmemorativa en la que el artista Víctor Manuel repasa las canciones más significativas de su repertorio. El propio Víctor comparte unas reflexiones sobre cómo se siente actualmente y comenta en primera persona sobre La vida en canciones.

El escenario lo cura todo, subtítulo de los conciertos de la gira, es un verso de No seré nunca juguete roto canción que Ana y Víctor Manuel cantaron en Para la ternura siempre hay tiempo (1986). “Efectivamente, el escenario cura todo menos lo incurable. Dicho esto y habiendo llegado hasta aquí, uno agradecería que suavemente, antes de que hagan más ruido las bisagras, el amado público fuera advirtiéndonos de cuando debemos irnos a casa, aunque siempre ejerza de juez implacable, cuando pones una entrada a la venta y no la compran… Esa debería ser para cualquiera la señal definitiva. Aunque sea muy triste la verdad, lo que no tiene es remedio… ¿Dónde habré escuchado yo esto…?”, confiesa el artista.